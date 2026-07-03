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竹市淹水救助方案出爐 住家淹20公分可申請、最高2萬5000元

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市府宣布啟動淹水救助方案，採「從寬認定、從簡申辦」，住家淹水20公分以上且符合資格者可申請。圖／新竹市政府提供
新竹市府宣布啟動淹水救助方案，採「從寬認定、從簡申辦」，住家淹水20公分以上且符合資格者可申請。圖／新竹市政府提供

受米克拉颱風外圍環流豪雨影響，新竹市6月26日多處積淹水。市府宣布啟動淹水救助方案，採「從寬認定、從簡申辦」，住家淹水20公分以上且符合資格者可申請，依淹水深度每戶核發1萬至2萬5000元，受理至7月31日止。

新竹市長高虹安表示，此次淹水救助擴大適用對象，凡住家淹水達20公分以上，且戶籍設於現址的住戶或租客皆可申請。淹水20公分以上未達50公分的戶籍於現址住戶及淹水20公分以上的租客，每戶核發慰問金1萬元；淹水50公分以上、未達100公分的戶籍於現址住戶，每戶核發1萬5000元；淹水100公分以上的戶籍於現址住戶，每戶核發2萬5000元。

社會處表示，為保障受災市民權益，符合資格且有申請需求的民眾，請於今年7月31日前向所在地區公所提出申請。申請時應備妥受災照片、身分證明文件、具領人金融機構存摺封面影本等資料。

此外，另為證明戶籍設於受災地址或實際承租該址，請檢附房屋建物登記謄本、建築執照影本、戶口遷入證明、房屋稅繳納證明、自來水費或電費繳費收據等相關證明文件之一；租客則須另附租賃契約。

社會處表示，民眾如對淹水救助申請資格或程序有任何疑問，可洽詢各區區公所，東區區公所(03-5218231)、北區區公所(03-5152525)、香山區公所(03-5307105)，或社會處(03-5352657)，市府將提供相關協助，協助受災市民順利完成申請。

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