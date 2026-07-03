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豪雨打亂整年收成 南投巨峰葡萄每公頃救助19萬5000元
今年6月8日豪雨造成南投縣巨峰葡萄災損，農業部7月1日公告，依農業天然災害救助辦法辦理巨峰葡萄現金救助，受災農民可自7月2日起至7月15日止，向土地所在地鄉鎮市公所提出申請，符合資格者每公頃可獲19萬5000元救助，但受理期限僅10個工作日，逾期不予受理。
南投縣政府農業處表示，0608豪雨造成縣內巨峰葡萄園出現裂果、落果及枝葉受損等災情，經地方勘查並彙整災損資料後，農業部公告南投縣適用天然災害現金救助，協助受災農民減輕損失，投入果園復育及後續管理。
農業處指出，依農業天然災害救助辦法規定，符合申請資格的農民，作物損害率須達20%以上，才能依規定核發現金救助；損害率未達20%，則不予救助。
此次救助項目依農業天然災害現金救助項目及額度辦理，巨峰葡萄列為果樹類救助項目，每公頃救助19萬5000元。實際核定金額及面積，仍須由各鄉鎮市公所辦理勘查後確認。
縣府提醒，受災農民申請時，須備妥地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章及農會帳號等相關文件，向土地所在地公所提出申請；如為承租土地耕作，也須檢附相關證明文件，以利審查。
農業處表示，巨峰葡萄屬高經濟價值作物，豪雨易造成裂果、落果及病害，影響當季收成及後續產量，呼籲符合資格的農民把握期限提出申請，配合公所勘查程序，爭取現金救助，減輕災損衝擊。
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