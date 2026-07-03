豪雨重創竹北 蔡志環要求縣府全面清查災損、檢討治水排水系統

受「米克拉」外圍環流及西南風影響，上周豪雨造成竹北多處道路、社區及低窪地區積淹水，部分道路中斷、民宅及公共設施受損，市民生活大受影響。竹北市議員蔡志環表示，縣府不能只著眼災後復原，更應全面檢討排水系統、防洪機制及治水工程，提升城市防災韌性，避免類似災情一再發生。

蔡志環指出，近期接獲不少民眾陳情，反映住家積水、道路淹水及側溝排水不良，顯示部分地區排水系統仍有瓶頸。極端氣候固然難以避免，但排水設施維護及治水工程是否落實，才是降低災害衝擊的關鍵。

為此，他已正式行文新竹縣政府，提出4項要求。首先，全面清查竹北災損，依「從優、從寬、從速」原則辦理災害救助，簡化申請程序，加速勘查、核定與補助發放，協助受災民眾儘速恢復生活。第二，加速災後復原，包括道路搶修、排水改善、側溝清淤、公共設施修復、環境整理及垃圾清運，並全面檢視道路、橋梁及排水設施受損情形，盡快恢復交通與公共服務。

第三，全面盤點竹北歷年易積淹水路段、排水瓶頸及低窪地區，提出改善方案、經費及施工期程，加強排水設施巡查、清淤與維護，檢討雨水下水道、區域排水及治水工程成效，強化跨局處合作，避免同一地點逢雨必淹。

此外，豪雨後易孳生病媒蚊，蔡志環也要求縣府加強積水地區、道路、公園、市場、校園及公共空間的環境清潔、消毒與孳生源清除，持續宣導「巡、倒、清、刷」，必要時針對高風險區域加強防治，降低登革熱等傳染病風險，避免災後衍生二次災害。

蔡志環強調，極端氣候已成常態，縣府應建立更完善的治水、防災與防疫機制，持續強化排水系統及治水工程，做好災後環境整頓與公共衛生管理，才能有效降低災害衝擊，保障市民生命財產安全。

蔡志環呼籲全面盤點竹北歷年易積淹水路段、排水瓶頸及低窪地區，提出改善方案、經費及施工期程，加強排水設施巡查、清淤與維護。圖／縣議員蔡志環提供

竹北市議員蔡志環表示，縣府不能只著眼災後復原，更應全面檢討排水系統、防洪機制及治水工程，提升城市防災韌性，避免類似災情一再發生。圖／縣議員蔡志環提供