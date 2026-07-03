快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨重創竹北 蔡志環要求縣府全面清查災損、檢討治水排水系統

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
上周豪雨造成竹北多處道路、社區及低窪地區積淹水，部分道路中斷、民宅及公共設施受損，市民生活大受影響。圖／縣議員蔡志環提供
上周豪雨造成竹北多處道路、社區及低窪地區積淹水，部分道路中斷、民宅及公共設施受損，市民生活大受影響。圖／縣議員蔡志環提供

受「米克拉」外圍環流及西南風影響，上周豪雨造成竹北多處道路、社區及低窪地區積淹水，部分道路中斷、民宅及公共設施受損，市民生活大受影響。竹北市議員蔡志環表示，縣府不能只著眼災後復原，更應全面檢討排水系統、防洪機制及治水工程，提升城市防災韌性，避免類似災情一再發生。

蔡志環指出，近期接獲不少民眾陳情，反映住家積水、道路淹水及側溝排水不良，顯示部分地區排水系統仍有瓶頸。極端氣候固然難以避免，但排水設施維護及治水工程是否落實，才是降低災害衝擊的關鍵。

為此，他已正式行文新竹縣政府，提出4項要求。首先，全面清查竹北災損，依「從優、從寬、從速」原則辦理災害救助，簡化申請程序，加速勘查、核定與補助發放，協助受災民眾儘速恢復生活。第二，加速災後復原，包括道路搶修、排水改善、側溝清淤、公共設施修復、環境整理及垃圾清運，並全面檢視道路、橋梁及排水設施受損情形，盡快恢復交通與公共服務。

第三，全面盤點竹北歷年易積淹水路段、排水瓶頸及低窪地區，提出改善方案、經費及施工期程，加強排水設施巡查、清淤與維護，檢討雨水下水道、區域排水及治水工程成效，強化跨局處合作，避免同一地點逢雨必淹。

此外，豪雨後易孳生病媒蚊，蔡志環也要求縣府加強積水地區、道路、公園、市場、校園及公共空間的環境清潔、消毒與孳生源清除，持續宣導「巡、倒、清、刷」，必要時針對高風險區域加強防治，降低登革熱等傳染病風險，避免災後衍生二次災害。

蔡志環強調，極端氣候已成常態，縣府應建立更完善的治水、防災與防疫機制，持續強化排水系統及治水工程，做好災後環境整頓與公共衛生管理，才能有效降低災害衝擊，保障市民生命財產安全。

蔡志環呼籲全面盤點竹北歷年易積淹水路段、排水瓶頸及低窪地區，提出改善方案、經費及施工期程，加強排水設施巡查、清淤與維護。圖／縣議員蔡志環提供
蔡志環呼籲全面盤點竹北歷年易積淹水路段、排水瓶頸及低窪地區，提出改善方案、經費及施工期程，加強排水設施巡查、清淤與維護。圖／縣議員蔡志環提供

竹北市議員蔡志環表示，縣府不能只著眼災後復原，更應全面檢討排水系統、防洪機制及治水工程，提升城市防災韌性，避免類似災情一再發生。圖／縣議員蔡志環提供
竹北市議員蔡志環表示，縣府不能只著眼災後復原，更應全面檢討排水系統、防洪機制及治水工程，提升城市防災韌性，避免類似災情一再發生。圖／縣議員蔡志環提供

蔡志環指出，極端氣候固然難以避免，但排水設施維護及治水工程是否落實，才是降低災害衝擊的關鍵。圖／縣議員蔡志環提供
蔡志環指出，極端氣候固然難以避免，但排水設施維護及治水工程是否落實，才是降低災害衝擊的關鍵。圖／縣議員蔡志環提供

豪雨 淹水

延伸閱讀

台南最精華東區淹水檢討 陳亭妃：6日安排中央會勘三爺溪爭治水經費

淹怕了…13億治水經費核定 蘇澳盼來救命錢

因應極端天氣…雙北抗強降雨 力拚海綿城市

學校泡在水裡！豪雨重創屏東校園38所學校受損 災損逾1760萬

相關新聞

竹市青春專案起跑！首推創意著色接力 畫出犯罪防護網

暑假到來，為確保青少年安全並降低被害及偏差行為發生，新竹市府自7月1日起開始執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識，提升自我保護能力，共同打造健康、安全的暑假生活。

嘉市議會通過市府增加30清潔人力 決議維持每周2天清運資源垃圾

嘉義市議會上午召開聯席審查會，審議市府提出環保局增加30名清潔人力追加預算案，引發藍綠議員熱烈討論。多數議員贊同充實清潔人力，要求環保局提升服務效能。最後議會通過預算及5項附帶決議，要求環保局精進環境維護；環保局長孫意惇說會遵照議會決議執行。

林口龜山通勤族注意！桃園青山路工程10日調整動線 上班先做功課準備

桃園市機場捷運A7體育大學站生活圈近年發展迅速，道路交通負荷大，通勤尖峰塞車嚴重，市府新闢道路拚年底完工，10日起青山路、文青路一帶實施交通管制，呼籲用路人預作準備，提前改道。

台南0626豪雨成災 黃偉哲：超越保護標準已爭取中央加碼20億治水預算

台南市三爺溪上周因強降雨溢堤、大潮，造成仁德、永康沿岸低窪地區淹水。市政府上午表示，向中央提出全市改善計畫、爭取加碼20億元治水預算，已獲中央初步同意。淹水痛點將加高護岸、精進內水抽排。

太炫了！大谷、梅西全上架 雲林這座金牌圖書館還可以打球

圖書館不再只是安靜看書的場所，更是一座強韌心靈與體魄的夢想競技場。雲林縣土庫鎮立圖書館率先引進「閱讀紅不讓」巡迴展，百本運動相關書籍上架，NBA球星、大谷翔平等許多年輕人喜愛的運動名將，引領民眾翻開書籍走進閃耀的運動賽場，讓閱讀充滿動感，圖書館變成心靈操場，7月1日至30日歡迎來圖書館一起感受不凡的閱讀樂趣。

好熱就是要玩水！台北親水節明登場 超級亮點市中心大型滑水道啟用

2026台北親水節7月4日起至8月30日登場。台北自來水事業處表示，今年以「雙館齊夏」為主題，除全面升級自來水園區「水鄉庭園」，市民期待的「親水樂園」也將在7月4日重新開幕。2大親水場域清涼聯手，可以讓幼童、青少年到成人都能開心戲水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。