6月豪大雨彰化文蛤災損7至9成 養殖戶喊苦：善後還要20萬

今年6月多場大雨，彰化縣沿海鄉鎮文蛤因池水鹹淡、酸鹼值改變而逐漸死亡，最嚴重損失達九成，養殖戶叫苦不迭，民進黨彰化縣長參選人、立法委員陳素月今會同漁政單位勘災；漁業署主任秘書陳汾蘭表示，養殖戶盡快向當地公所通報，呈報漁業署核定作為宣布彰化縣為災害現金救助或低率貸款的縣市。

養殖戶蘇載宗等人表示，今年6月初連下幾天大雨改變養殖池水的鹹度濃淡等成分，文蛤逐漸死亡，死亡中文蛤釋出「病菌」擴大到整池池水，死亡數量越來越多，截至目前文蛤暴斃率七成至九成，像他的養殖池就高達九成，後續還要花費20多萬元清理養殖池，損失慘重。

芳苑鄉公所統計，全鄉文蛤養殖面積900多公頃，養殖戶通報災損200多公頃，鄉公所一連3天會同各單位勘災，彙整後呈報縣政府轉報漁業署爭取紓困。

陳素月說，彰化縣文蛤養殖面積僅次於雲林、台南，為全國第三大，約1330公頃，產量估計近9千噸，6月多場豪大雨造成文蛤遲發性災損，養殖戶眼見農業部已公告辦理雲林縣與嘉義縣文蛤天然災害救助，彰化縣卻沒消息，養殖戶向縣議員洪騰明反映，洪騰明請她邀集漁政等單位共同會勘，今現勘後確認文蛤受損達20%以上，符合農業天然災害救助相關規定。

漁業署主任秘書陳汾蘭表示，請養殖戶盡快通報當地鄉鎮公所，經縣政府轉報漁業署，中央一定根據文蛤養殖損失，趕快公告彰化縣文蛤養殖天然災害救助或低利貸款的縣市。