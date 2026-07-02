米克拉淹水慰助金每戶最高3萬元 初估8千受災戶

日前受到米克拉颱風外圍環流及強烈西南風影響，全台多日連續豪雨不斷，初估全台約8000戶居民受災，經濟部今日宣布「米克拉颱風淹水慰助金專案」，因水災淹水30公分以上、即發給慰助金1萬元，50公分以上2萬元，若有家電財損，再加發1萬元財損慰助金。

經濟部表示，「米克拉颱風淹水慰助金專案」適用對象，除了實際居住住屋因水災淹水達30公分以上者外，擴大發放對象至具有營業事實的商家或生產製造的工廠等，有稅籍登記商家或工廠皆包含在內。

經濟部說明，淹水達30公分以上、未達50公分者，若有家電財損，發給財損慰助金1萬元；淹水達50公分以上者，每戶發給2萬元淹水慰助金，若有家電財損，再加發1萬元財損慰助金，合計最高3萬元。家電財損、商家生產製造或營業事實及其他未列事項，原則將由地方政府從寬認定 。

直轄市及縣市政府可調查轄內實際受災情形後，檢附領款收據、納入預算證明及受災戶統計表，向經濟部請領慰助金。

經濟部表示，專案初估受災戶約8000戶，所需經費約1億8000萬元，將由中央政府總預算第二預備金支應，實際經費將視地方政府後續勘定淹水戶數及受災情形調整。計畫期程自公告發放日起1年。