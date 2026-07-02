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嘉義養殖文蛤因大雨大量暴斃 公告天災現金救助區

中央社／ 記者黃國芳嘉義縣2日電
嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書
嘉義文蛤出現豪雨遲發性災損，400公頃文蛤養殖池死亡率近8成。圖／取自蔡易餘臉書

日前連日大雨造成嘉義縣養殖文蛤大量暴斃，農業處初步統計縣內文蛤養殖死亡逾20%，且受損面積400公頃，農業部已公告布袋鎮、東石鄉及義竹鄉為農業天然災害現金救助地區。

受日前連日大雨影響嘉義縣養殖文蛤出現大量暴斃，民進黨立委蔡易餘6月29日邀漁業署、縣府等單位至嘉義縣沿海魚塭採樣，發現死亡率達7至8成。

嘉義縣農業處表示，現勘東石及布袋各1口魚塭並採樣，發現文蛤死亡率達7至8成，初步統計縣內文蛤養殖因這波豪雨造成死亡達20%以上，概估受損面積400公頃，因此，發文建請農業部公告救助。

嘉義縣政府今天發布新聞稿，農業部已公告布袋鎮、東石鄉及義竹鄉為115年0625豪雨農業天然災害現金救助地區，救助品項「魚塭養殖－文蛤」，符合救助資格受災漁民，須於7月2日起至7月15日，攜帶相關文件至魚塭所在地鄉（鎮）公所提出申請。

縣府表示，這次現金救助額度依「農業天然災害現金救助項目及額度」規定辦理，「魚塭養殖－文蛤」每公頃救助金額新台幣24萬元。現金救助對象應為實際從事漁業生產的自然人，持有陸上魚塭養殖漁業登記證、完成放養量申報，且損失率達20%以上者。

縣府說，漁民可透過「農產業天然災害現地照相」APP記錄災損，作為公所審查案件的佐證資料，加速災害勘查及審查速度。

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