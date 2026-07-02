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6月豪雨農損累計逾5.8億元 屏東破3億最多

中央社／ 台北2日電
果農望著被大雨泡爛的香蕉，無語問蒼天。聯合報系資料照
果農望著被大雨泡爛的香蕉，無語問蒼天。聯合報系資料照

農業部統計，6月兩波豪雨造成的農業損失，累計已超過新台幣5.8億元，其中以屏東縣超過3億元最多。

農業部今天發布新聞稿，6月下旬豪雨影響，造成農業災情，經農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至上午11時，農業產物及民間設施估計損失4億5291萬元。

而6月8日起至6月中旬豪雨造成的農損，農業部先前統計約1.3億元，累計至目前6月農損約5億8338萬元。

農業部指出，6月豪雨以屏東縣損失3億1112萬元最多，其次是高雄市8019萬元、雲林縣5080萬元、彰化縣4551萬元、台南市3764萬元、桃園市1917萬元、新竹縣1569萬元、嘉義縣1158萬元，其他縣市損失在數萬元到數百萬元。

根據農業部統計，6月下旬豪雨農損比上一波還嚴重，農產部分，損失金額2億9352萬元，農作物被害面積3846公頃，受損作物主要為番石榴，其次為香蕉、蘭花、木瓜及檸檬；畜產損失6185萬元，主要為豬，其次為雞及鴨等；漁產損失8585萬元，主要為文蛤，其次為淡水長腳蝦及鱸魚等。

另有農田流失及埋沒損失1148萬元；農業設施損失21萬元。

豪雨 淹水 農損 屏東

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