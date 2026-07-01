豪雨重創屏東國民運動中心游泳池更衣室摸黑一周 市公所：今恢復供電

屏東市國民運動中心受0625豪大雨影響，游泳池更衣室及淋浴區因電力系統受損，一度無法照明，引發民怨，民進黨徵召屏東市長參選人、縣議員梁育慈說，豪雨已過一周，更衣室仍昏暗，質疑市公所行政效率低落；屏東市公所今表示，豪雨造成建築滲漏水導致電箱損壞，已要求營運單位加速修復，電力設施今下午恢復供電。

梁育慈表示，服務處近日接獲陳情，國民運動中心游泳池雖維持上午6時至下午6時開放，但更衣室、淋浴室因照明不足，民眾須摸黑更衣、盥洗，館內僅剩一處吹風機可用，游泳民眾要排隊等候，相當不便。

梁育慈說，屏東市國民運動中心是重要公共運動場館，不少長輩及民眾前往游泳、健身，暑假更是旺季。豪雨造成停電，相關設施遲未恢復，只能利用白天自然光營運，影響品質，也增加安全風險。

梁育慈認為，更衣室及淋浴區地面潮濕，若照明不足，容易因視線不佳滑倒受傷，且市公所在停電期間未提出完善的應變及配套，行政效率待提升。

屏東市公所今指出，0625豪大雨造成運動中心建築結構滲漏水，導致電箱損壞及部分電力系統故障，災後第一時間即與營運單位聯繫，立即開會要求安全無虞前提下展開修復作業，持續掌握維修進度，要求廠商加速，7月1日下午恢復正常供電，場館可提供民眾正常使用。

屏東市國民運動中心受0625豪大雨影響，游泳池更衣室及淋浴區因電力系統受損，一度無法照明，引發民怨。圖／縣議員梁育慈團隊提供

屏東市國民運動中心受0625豪大雨影響，游泳池更衣室及淋浴區因電力系統受損，一度無法照明，引發民怨，市公所表示今天下午電力修復完成。圖／屏東市公所提供

屏東市國民運動中心受0625豪大雨影響，游泳池更衣室及淋浴區因電力系統受損，一度無法照明，引發民怨。圖／縣議員梁育慈團隊提供

屏東市國民運動中心受0625豪大雨影響，游泳池更衣室及淋浴區因電力系統受損，一度無法照明，引發民怨。圖／縣議員梁育慈團隊提供