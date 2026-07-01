0625豪大雨泡水車屏縣府開放申請慰助金 汽車最高2萬元、機車2千元

受米克拉颱風外圍環流、鋒面及西南風影響，6月25劇烈雨勢造成屏東縣多處淹水災情，屏東縣政府訂定慰助計畫，因災害造成車輛泡水的對象，汽車及大型重型機車最高慰助2萬元、機車最高2千元，即起開放申請。

民政處表示，此次慰助對象以設籍（登記）屏東縣且領有效汽機車行車執照的自然人、公司法人或團體之汽（機）車，並在縣內因淹水致受損失，受災車主即日起8月31日下午5時，檢附身分證、行車執照、受損照片或影片、汽（機）車維修之發票、收據等相關文件至車輛所有人設籍（登記）所在地公所申請，泡水車輛慰助申請一次為限。

民政處表示，汽車及大型重型機車每輛最高慰助2萬元，機車（含已掛牌微型電動二輪車）每輛最高慰助2千元，請受災民眾把握申請期限，另提醒勿重複領取相同性質的地方政府慰助金。