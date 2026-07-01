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雨後彰化芳苑文蛤災損5592萬元 王惠美爭取納入現金救助
六月下旬連續豪雨過後，在高溫曝曬後，造成彰化縣沿海養殖的文蛤因大量死亡，芳苑地區損失6到8成，整體損失金額約達5592萬元，縣長王惠美今天下午前往現勘，希望中央盡速核定公告將文蛤納入天然災害現金救助項目，減輕漁民的損失。
王惠美接獲文蛤災損通報後，今天下午與芳苑鄉長林保玲、彰化區漁會總幹事陳威谷等相關人員前往現勘，王縣長表示，彰化縣文蛤養殖總面積約1330公頃，芳苑鄉931公頃為最大產區，此次因連續豪雨後，高溫曝曬帶來嚴重災情，估計芳苑地區約有466公頃受損。
王惠美說，養殖文蛤災損具有延遲性，希望中央盡速核定公告彰化縣為農業天然災害現金救助地區，且將文蛤納入天然災害現金救助項目，協助受災漁民減輕損失，早日恢復生產，讓文蛤市場不致波動過大，民生受影響。
彰化區漁會總幹事陳威谷表示，文蛤陸陸續續死亡，希望中央從簡、從寬、從速，讓養殖戶得到補助，避免中秋節造成文蛤價格波動，讓漁民可以過得好中秋。
農業處表示，縣府在完成會勘後，已立即函報農業部漁業署，依每公頃生產成本約12萬元估算，整體損失金額約達5592萬元，實際災情仍持續擴大中，經四方會勘，文蛤損失率普遍已達60%至80%。
依水產試驗所初步研判，文蛤大量死亡，主要是受持續高溫、南風及六月下旬連續豪雨影響，造成養殖池鹽度驟降，導致大量文蛤死亡。
民進黨立委、彰化縣參選人陳素月明天上午也將邀請農業部漁業署、水產試驗所、彰化縣政府農業處、芳苑鄉公所等單位到場現勘，爭取納入天然災害救助。
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