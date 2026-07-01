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南市文蛤、青割玉米災情 賴惠員籲救助加速簡化

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市文蛤、青割玉米災情，賴惠員今邀官員勘災，呼籲救助加速簡化流程。記者謝進盛／翻攝
南市文蛤、青割玉米災情，賴惠員今邀官員勘災，呼籲救助加速簡化流程。記者謝進盛／翻攝

台南溪北文蛤、青割玉米災情近日傳出雨災，立委賴惠員今邀集漁業署農糧署前往台南北門、將軍與鹽水勘查。賴表示，這次豪雨對農漁業衝擊不小，會持續協調加速會勘與認定程序，替農漁民爭取救助。

賴惠員指出，青割玉米是酪農、肉牛及畜牧產業重要的粗飼料來源，與硬質玉米、食用玉米不同，是整株收割作為芻料；但這波豪雨造成嚴重災情，植株較小的青割玉米因連日降雨而黃化、不結穗，或出現結穗不滿的情形，植株較大的則因泡水而腐爛，不僅農民損失慘重，也連帶影響後續畜牧飼料供應。

賴惠員表示，豪雨沖刷帶來大量淡水灌入文蛤養殖池，稀釋池內鹽分，導致養殖環境劇烈變化，文蛤因不適應鹽度驟降而大量死亡。她指出，這類災損具有典型遲發性特徵，豪雨數日水質變化後陸續發生，應依據養殖生物特性及科學調查結果，速完成災損認定。

漁業署副署長繆自昌表示，這波養殖業災損從彰化到屏東都有類似情況，會請市政府快彙整回報，加速天災現金救助程序。農糧署南區分署分署長賴明陽也表示，針對青割玉米明日將召開四方會勘，盡全力加速公告包括青割玉米在內的農產品受災品項天然災害現金救助。

南市文蛤、青割玉米災情，賴惠員今邀官員勘災，呼籲救助加速簡化流程。記者謝進盛／翻攝
南市文蛤、青割玉米災情，賴惠員今邀官員勘災，呼籲救助加速簡化流程。記者謝進盛／翻攝

南市文蛤、青割玉米災情，賴惠員今邀官員勘災，呼籲救助加速簡化流程。記者謝進盛／翻攝
南市文蛤、青割玉米災情，賴惠員今邀官員勘災，呼籲救助加速簡化流程。記者謝進盛／翻攝

豪雨 淹水 文蛤 賴惠員 農糧署 漁業署 災損

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