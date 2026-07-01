快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

內湖625淹水議員促每戶加3到5萬慰問金 蔣萬安：會通盤考量

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午訪視信義區富台里社區增設電梯案。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午訪視信義區富台里社區增設電梯案。記者林麗玉／攝影

內湖625淹水災情後續，昨區公所與住戶里長開協調會，對於議員何孟樺建議災民加發三至五萬慰問金等，昨協調會上公所稱無法做決定，蔣萬安今受訪被問此事，蔣說，如果要考量額外再多給相關補助，他也請社會局、區公所整體通盤再考量。

蔣萬安今天上午訪視信義區富台里社區增設電梯案，蔣說，因為目前整個包括慰問金，包括災損的補助、還有家電補助等，其實總共六萬，如果要考量額外再多給相關的補助金額，他請社會局、區公所必須要整體通盤考量。蔣也說，受災戶地方的意見，區公所也有專案小組，持續地收集意見。

媒體追問，對於誤領慰問金的民眾稱她當天有說是住在樓上，中間是否有誤解？蔣萬安說，他昨天也強調，區公所就是依照造冊來發放，且一定會做相關核實比對，就會依照相關的規定跟程序來辦理。

蔣萬安說，他昨天也說過，因為在第一時間市府就是針對受災戶發放一萬的慰問金，也希望即刻給予相關慰問，讓受災戶能夠情緒先平復，然後盡全力來協助災後復原。至於發放慰問金，區公所是依照規定完成造冊，也會依照造冊的名單來一一比對，是否符合資格，就會依照原本既有的規定及相關的程序來處理。

媒體再追問，那位誤發慰問金的民眾也反映機車有受損，未來機車泡水部分有沒有考慮補助？蔣萬安說，市府第一時間就給一萬慰問金了，也會依照災損的補助，最高再給予兩萬。同時還有包括家電及額外的補助，所以總共會高達到六萬。後續是不是再針對其他再額外加碼，會請社會局、民政局相關單位來做審慎通盤的考量。

豪雨 淹水

延伸閱讀

內湖625淹水...沈伯洋宣布成功爭取中央加碼補助 蔣萬安一句話回應

誤發慰問金1萬元 吳思瑤建議拿特別費補…蔣萬安回應了

內湖淹水 沈伯洋：中央加碼補助盼地方盡快造冊

影／呼籲北市府盡速完成受災戶造冊 沈伯洋：政院已拍板擴大補助

相關新聞

誰偷倒100多座紐澤西護欄？台東捷地爾遭當垃圾場 縣府監視器全都錄

台東捷地爾遊憩用地今年上半年接連遭不明人士非法棄置營建廢棄物及生活垃圾，甚至一度引發火警，不僅影響環境景觀，更危及公共安全與生態環境。為遏止違法亂象，縣府觀光發展處日前啟動科技執法，於上月初在現場架設高解析度監視器，並增派保全人員巡邏，近日果然查獲疑似違法棄置案件。

彰化交流道特定區新縣政中心成形 新縣府、議會、巨蛋同步規劃

受到地方關切的彰化交流道附近特定區計畫第四次通盤檢討案，區內的「新縣政中心整體開發區細部計畫」，規畫有新縣政中心、新縣議會大樓及消防局，以及計畫興建巨蛋的體育場用地，即日起到24日公開展覽，並舉辦3場說明會，聽取地方意見後，再送縣都委會審議。

嘉市升格44周年黃敏惠宣布私校國中小午餐免費 80歲以上長者健保補助

今天是嘉義市恢復升格省轄市44周年紀念日，市府上午在市府中庭舉行慶祝典禮暨「嘉城－嘉義智慧城市展」開幕。市長黃敏惠除回顧升格歷程，感念前人努力外，宣布兩項重大民生政策，9月新學期起國中、小免費營養午餐政策擴大納入私立國中、小學生；另，市府自籌財源，試辦80歲以上長者健保費補助，希望在兼顧財政穩健下，照顧學生與長者。

網抓包基隆文化中心外牆播簡體字影片 市府：作業疏失全面檢討

基隆文化中心昨在外牆播放日本動畫「劇場版排球少年」影片時，遭網友抓包字幕是簡體字，質疑盜版嗎？市府文化觀光局表示，昨晚是在外牆測試效果。市府今天說明，本次事件是廠商測試播放時的作業疏失，市府已要求文觀局全面檢討委外管理、作業流程及督導機制，避免類似情形再次發生。

高雄38區「區區有輔具站」一年服務15萬人次 供在地一站式服務

高雄市社會局為完善輔具服務網絡，今年6月在阿蓮、美濃、彌陀和永安區新增4處輔具便利站，完成全市38個行政區皆設有輔具服務據點目標，全市服務站總數達42處；社會局表示，透過建置在地化據點，民眾就近取得輔具諮詢、評估、補助、租借及維修等服務，全市每年受理約7千件生活輔具補助申請，諮詢服務更超過15萬人次。

林口淡水五股新里7月1日上路 新北超大里走入歷史

新北市林口區、淡水區及五股區將於今天實施行政區域調整，有4個里一分為三，新北最大里的稱號也將走入歷史。新北市民政局為協助市民安心因應新里別上路，已完成各項整備作業，轄區戶政事務所主動辦理下里服務，提供就近諮詢、免費換發證件及收件等便民措施，降低行政區域調整期間的洽公不便。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。