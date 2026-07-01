內湖625淹水議員促每戶加3到5萬慰問金 蔣萬安：會通盤考量

內湖625淹水災情後續，昨區公所與住戶里長開協調會，對於議員何孟樺建議災民加發三至五萬慰問金等，昨協調會上公所稱無法做決定，蔣萬安今受訪被問此事，蔣說，如果要考量額外再多給相關補助，他也請社會局、區公所整體通盤再考量。

蔣萬安今天上午訪視信義區富台里社區增設電梯案，蔣說，因為目前整個包括慰問金，包括災損的補助、還有家電補助等，其實總共六萬，如果要考量額外再多給相關的補助金額，他請社會局、區公所必須要整體通盤考量。蔣也說，受災戶地方的意見，區公所也有專案小組，持續地收集意見。

媒體追問，對於誤領慰問金的民眾稱她當天有說是住在樓上，中間是否有誤解？蔣萬安說，他昨天也強調，區公所就是依照造冊來發放，且一定會做相關核實比對，就會依照相關的規定跟程序來辦理。

蔣萬安說，他昨天也說過，因為在第一時間市府就是針對受災戶發放一萬的慰問金，也希望即刻給予相關慰問，讓受災戶能夠情緒先平復，然後盡全力來協助災後復原。至於發放慰問金，區公所是依照規定完成造冊，也會依照造冊的名單來一一比對，是否符合資格，就會依照原本既有的規定及相關的程序來處理。

媒體再追問，那位誤發慰問金的民眾也反映機車有受損，未來機車泡水部分有沒有考慮補助？蔣萬安說，市府第一時間就給一萬慰問金了，也會依照災損的補助，最高再給予兩萬。同時還有包括家電及額外的補助，所以總共會高達到六萬。後續是不是再針對其他再額外加碼，會請社會局、民政局相關單位來做審慎通盤的考量。