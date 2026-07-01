竹縣水患2死1失蹤 排水系統全面體檢

全國前十大里有六里在高雄，最大里人口逾四萬五千人，但市區也有低於二五○戶的小里，里長工作不均。左營、楠梓、鼓山、仁武、鳳山、鹽埕及那瑪夏區等七區廿一里調整方案今天上路，影響十八萬九千人，部分市民抱怨指定時間辦理證件註記麻煩又擾民。民政局表示，註記只是為了識別個人資料變動，親赴戶政事務所隨時可辦，若不貼標也不影響任何權益。

2026-07-01 00:00