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竹縣水患2死1失蹤 排水系統全面體檢

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣長楊文科表示，面對極端氣候帶來的強降雨，防災腳步必須加快。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科表示，面對極端氣候帶來的強降雨，防災腳步必須加快。記者郭政芬／攝影

颱風米克拉外圍環流六月廿六日侵襲新竹，嚴重水患造成八十件淹水災情、兩死一失蹤災情，連日來引發民代關切鳳山溪支流權責畫分、縣府決策應變不足等問題。縣長楊文科昨宣布，全面啟動下水道及側溝系統體檢作業，縣府未來也將以災情現況彈性調整停班課機制。

時代力量黨主席王婉諭昨與台灣前進陣線新竹縣多名議員參選人舉行記者會，直指新竹此次豪大雨災情屬預警不足與決策遲滯造成的人為失當，要求縣府針對受損汽機車建立災後補助機制，及全面檢討災害決策流程，建立以科學數據為基礎的應變系統，同時盤點排水系統，改善長期淹水問題。

民眾黨議員林碩彥日前也點出，四十九歲黃姓女子開車行經竹北市博愛八一六巷，疑因鳳山溪支流水位暴漲，逃生不及滅頂喪命，鳳山溪支流長期權責不明，呼籲相關單位盡速釐清，納整體治理。

縣長楊文科昨主持縣政會報，強調極端降雨已成常態，急需補強防災與救災體系漏洞。他裁示，強化ＥＭＩＣ平台運作，明確鄉鎮市公所與縣府權責分工，並動用第二預備金啟動泡水車補助，每件最高補助兩萬元，救助金發放從速、從寬。

工務處也說明，此次強降雨集中竹北、新豐、湖口等地，雨量已超過既有排水系統設計值，導致宣洩不及而淹水。竹北市博愛街八一六巷權責原為由二河局管理的水防道路，竹北市公所已於二○一二年接管，縣府為強化排水系統，將全面啟動下水道及側溝系統體檢作業。

針對停班課決策引發質疑，縣府人事處指出，過去停班課多依中央氣象署廿四小時累積雨量作為判斷標準，未來將改以災情擴大情形彈性調整，並建立竹市、桃園市跨縣市決策連線機制。

豪雨 淹水

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