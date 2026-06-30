6月豪雨農損逾4.8億元 屏東約2.4億元最多

因應0625雨災，農業部今逕公告南市硬質玉米、食用玉米及蘆筍（露天田區）為農災現金救助地區，凡符合救助資格農戶，請速於今至7月13日止，向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

2026-06-30 19:14