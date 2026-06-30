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6月豪雨農損逾4.8億元 屏東約2.4億元最多

中央社／ 台北30日電

根據農業部截至今天下午5時最新統計，累計0608豪雨及6月下旬豪雨造成的農業產物及民間設施災損已超過新台幣4.8億元，以屏東縣約2.4億元最多。

經農業部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，屏東災損最多，其次是高雄市約6810萬元、雲林縣約4874萬元、彰化縣約4503萬元、台南市約2840萬元、桃園市約1917萬元。

此外，據農業部統計，上週豪雨造成的農作物被害面積3087公頃，被害程度23%，換算無收穫面積713公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積471公頃，損害程度20%，換算無收穫面積95公頃，損失金額5596萬元，其次為蘭花、香蕉、木瓜及牧草等。

另外，畜產損失估計1015萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額429萬元，其次為鴨及豬等；漁產損失估計8585萬元，受損漁產主要為文蛤，受損金額2442萬元，其次為淡水長腳蝦及鱸魚等。

豪雨 淹水

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