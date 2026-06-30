因應0625雨災 農業部今公告南市玉米、蘆筍列現金救助

因應0625雨災，農業部今逕公告南市硬質玉米、食用玉米及蘆筍（露天田區）為農災現金救助地區，凡符合救助資格農戶，請速於今至7月13日止，向土地所在地公所提出申請，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局長李芳林表示，依據農業部救助標準，此次公告硬質玉米災損每公頃救助2萬8000元、食用玉米災損每公頃救助4萬1000元、蘆筍災損每公頃救助9萬5000元。

符合資格的農民請於30日至7月13日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農業局也表示，農民若要申請低利貸款，自公告翌日起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起15日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會、或農業金庫提出申請。

因應0625雨災，農業部今逕公告南市硬質玉米、食用玉米及蘆筍（露天田區）為農災現金救助地區。記者謝進盛／翻攝