高雄市府宣布0625豪雨補助 明天起一個月受理申請

0625豪雨成災，高雄住家或店家淹水逾50公分者，每戶中央補助2萬元，市府另發放1.5萬元淹水救助金，最高可領3.5萬元；未達50公分者，高市府補助每戶1萬元。汽車及大型重型機車最高2萬元，機車最高2千元。市府表示，7月1日起至7月31日受理，請市民備妥資料至災害發生地的區公所申請。

市府表示，請於7月31日前至災害發生地區區公所辦理，應檢附身分證明文件、房屋稅籍、租屋契約等實居證明文件、金融機構存摺封面影本及清楚顯示淹水高度或水痕高度之房屋受災照片；其中經市府劃定為淹水區域的住戶，可免附受災照片，區公所會派員至現場勘查。

申請營業場所淹水救助者，應檢附主管機關核准之公司、商業、稅籍登記證明文件、房屋稅籍證明、清楚顯示門牌及淹水情形之受災照片、郵局或金融機構存摺封面影本；如委託他人代辦者，另應檢附委託書，並得視個案檢附其他足資證明文件（如行車紀錄器影像等）。

稅捐減免方面，區公所會將申請淹水救助者資料造冊送稅捐處辦理，115年期房屋稅已繳納的屋主，會根據申請資料主動退稅匯入屋主帳號；申請者不是屋主，會另案辦理退稅。本市牌照之泡水車輛申請車輛慰助金者，稅處一樣會主動退還停駛期間牌照稅。娛樂稅部分，淹水地區商家不需要申請，稅捐處會主動勘查。

若有汽機車泡水，符合資格的車輛所有人需親自臨櫃至車輛泡水所在地之區公所辦理。填具申請書並檢附行車執照與存摺影本後，亦須提供車輛泡水證明（如照片或影片），以及汽機車維修業開立之維修發票收據、車輛報廢證明、轉賣載明泡水事實之契約書或國稅局災害損失證明等重大損失證明文件之一。

高雄0625豪雨災損稅捐減免說明。圖／高市府提供