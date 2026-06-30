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北市消：智慧災變雲端協作平台為專業防救災系統

中央社／ 台北30日電

政論節目來賓實測「智慧災害應變雲端協作平台」，自嘲要花17分鐘才完成登入。對此，台北市消防局今天說，此為專業防救災系統，不可和民眾防災工具「行動防災APP」混為一談。

三立新聞網今天報導，近日大雨轟炸全台，造成北市內湖區多處淹水，有台北市議員揭露，蔣市府花費近新台幣4000萬元打造的「智慧災害應變雲端協作平台」，在25日內湖淹水當天當機惹議；一名政論節目來賓昨天也在政論節目中實測此平台，自嘲才疏學淺、頭腦不清，共花17分鐘才完成登入。

消防局下午透過新聞稿表示，經查證媒體展示操作的畫面為「行動防災APP」，而非「智慧災害應變雲端協作平台」，且節目來賓非台北市政府防救災人員，自無權限登入，且查系統未有登入紀錄。

消防局說明，「智慧災害應變雲端協作平台」為網頁設計，無須下載；而「行動防災APP」目前上架IOS及Android手機系統，供民眾自行下載，且無需申請登入即可使用。兩者為不同系統，功能與適用對象有所區別，不應混為一談。

「行動防災APP」主要是提供民眾常用防災相關資訊，消防局表示，其包含即時天氣、警示推播、防災地圖、即時災情、CCTV及實用防災手冊等，並透過API即時介接中央及地方共有33種通報訊息，只要發送單位發送訊息即可推播於APP首頁最新消息，用戶於APP系統設定下開啟災害示警等功能即可接收。

根據消防局統計資料顯示，統計25日共推播103則訊息，包含中央氣象署豪雨特報、水利署淹水警戒、水利處雨量示警等資訊。

至於「智慧災害應變雲端協作平台」，消防局說，主要是輔助防救災幕僚分析追蹤管制案件專業系統，可透過地圖化界面蒐整災害情境資料及災害相關數據等防救災資訊供幕僚分析使用，系統使用前必須申請開通權限。

消防局重申，「智慧災害應變雲端協作平台」屬專業防救災系統，「行動防災APP」則是民眾防災工具，絕不可混為一談；將持續精進各項防救災資訊系統效能，並與市民共同守護城市安全。

豪雨 淹水

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