王婉諭指竹縣停班課決策延誤 縣府：考量地區差異

時力黨主席王婉諭今天說，26日降雨造成竹縣多處積淹水，直至當天上午9時縣府將停班停課權下放各鄉鎮，延誤應變時機；縣府說，考量各地區交通及地形差異，先授權公所決定。

時代力量黨主席王婉諭等人今天到新竹縣政府門口召開記者會表示，26日降雨造成竹縣多處淹積水，竹縣府應要提前整備，且在當天清晨雨勢大，縣府未能立即決策，直至上午9時才將停班停課權下放各鄉鎮市公所，延誤應變時機。

她表示，此次災情屬預警不足與決策遲滯造成的人為失當，連帶導致基層警消疲於奔命，通勤風險升高，而在竹北市區也發生多處淹水，卻未及時封路與交管，導致車輛與財物損失。

對此，新竹縣政府透過文字表示，6月26日上午雨量未達停班停課標準，考量各鄉鎮交通與地形差異，先授權各地公所自行決定，至上午11時許，部分鄉鎮已宣布停班停課，縣府與新竹市政府協調後，考量大新竹生活圈整體性，於中午12時起宣布全區停班停課。

縣府說，在6月25日晚間已成立三級應變中心，26日上午9時30分提升為二級，由縣長楊文科指揮，後續持續投入救災與復原。