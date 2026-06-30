快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

王婉諭指竹縣停班課決策延誤 縣府：考量地區差異

中央社／ 新竹縣30日電

時力黨主席王婉諭今天說，26日降雨造成竹縣多處積淹水，直至當天上午9時縣府將停班停課權下放各鄉鎮，延誤應變時機；縣府說，考量各地區交通及地形差異，先授權公所決定。

時代力量黨主席王婉諭等人今天到新竹縣政府門口召開記者會表示，26日降雨造成竹縣多處淹積水，竹縣府應要提前整備，且在當天清晨雨勢大，縣府未能立即決策，直至上午9時才將停班停課權下放各鄉鎮市公所，延誤應變時機。

她表示，此次災情屬預警不足與決策遲滯造成的人為失當，連帶導致基層警消疲於奔命，通勤風險升高，而在竹北市區也發生多處淹水，卻未及時封路與交管，導致車輛與財物損失。

對此，新竹縣政府透過文字表示，6月26日上午雨量未達停班停課標準，考量各鄉鎮交通與地形差異，先授權各地公所自行決定，至上午11時許，部分鄉鎮已宣布停班停課，縣府與新竹市政府協調後，考量大新竹生活圈整體性，於中午12時起宣布全區停班停課。

縣府說，在6月25日晚間已成立三級應變中心，26日上午9時30分提升為二級，由縣長楊文科指揮，後續持續投入救災與復原。

豪雨 淹水

延伸閱讀

新竹豪雨釀2死1失蹤 王婉諭批縣府決策失當、應變失靈

竹北中午起停班停課但各校不同步 家長抱怨「資訊超混亂」

竹北市長綠黃合破局？王婉諭宣布備戰立委 強調無意角逐市長

竹北降雨釀泡水車災情 民代籲縣府研議慰助專案

相關新聞

狂！成軍6年制霸全國 南光國小女籃勇奪EBL冠軍 寫南投籃壇歷史

南投縣籃壇寫下歷史新頁！埔里鎮南光國小女子籃球隊，今年在全國國小籃球聯賽（EBL）一路過關斬以「6連勝」不敗之姿，抱回冠軍，不僅是其校史更是縣內首座EBL冠軍盃。縣長許淑華今表揚致贈營養金2萬元，並允諾加碼請吃大餐。

蜂群狂飛！新竹褒忠大橋驚見嚇壞路人 警察趕到全跑了

新竹縣新埔鎮褒忠大橋今天下午有民眾開車經過時，驚見大量蜂群漫天飛舞，不少蜂隻甚至貼近車窗飛行，民眾將照片貼上網，提醒民眾經過時務必提高警覺。警方表示，前往查看已未發現蜂群；相關單位也表示未接獲通報。

搭北捷一機搞定！蔣萬安宣布Apple Pay等可免解鎖「秒嗶」進站

北捷進入新里程碑，7月1日起，雙北轄內台北捷運除三鶯線外，將全面開放國內、外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，包含外界敲碗多年的Apple pay，北市長蔣萬安下午宣布捷運多元支付新政，每日通勤人數將達兩百萬人的乘客都能受惠。

梨山後援會成立 何欣純：她在梨山生活過最懂大梨山需求

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天在和平區成立「大台中梨山後援會」，支持者到場相挺，何欣純說她走進梨山十多次，今天在全台中海拔最高的地方成立後援會，象徵大家對台中未來有很高的期待，未來會和大梨山鄉親一起努力，大梨山好、大台中也會更好，共同打造欣欣向榮的城市。

獨／小琉球資源回收清運流標15次 逾1500噸堆島上 居民嘆臭氣熏天

屏東縣琉球鄉近年來觀光熱潮不斷，垃圾量大增，前年曾發生垃圾清運9次流標。未料今年出現資源回收清運流標多次，今再度開標，仍流標，第十五次流標，島上資源回收物堆積逾1500噸，累積超過半年資收物，居民憂心環境清潔衛生問題。

新北三鶯線今通車 侯友宜：下任市長有責任完成各項捷運建設

新北捷運三鶯線將於今天下午2時正式通車，為新北首條自辦中運量捷運系統，今於鶯歌車站外舉行通車典禮，由新北市長侯友宜、行政院長卓榮泰共同主持，侯友宜表示，三鶯線歷經7年多施工，克服疫情及原物料上漲等挑戰，如期完成通車，也讓新北捷運營運里程突破108公里。他並喊話，新北還有7條捷運持續興建，「下一任市長有責任完成各項捷運建設」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。