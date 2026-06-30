通苑地區豪雨釀越光米倒伏 苗縣府農業處：災損未達農業救助標準

日前連續強降雨襲擊全台各地，苗栗縣苑裡鎮及通霄鎮有農友反映栽種水稻倒伏，影響收成，且受災品種皆為較具經濟價值的優質稻米「台南16號」（越光米品種），盼列入天然災損補助；苗栗縣政府農業處表示，農務科派員實地勘查，並折算無收穫面積後，評估通苑地區水稻倒伏均未達啟動勘災小組及災害救助標準。

縣府農業處指出，根據速報，苑裡鎮水稻倒伏被害面積為5.04 公頃，損害程度達 20％。不過，由於苑裡鎮今年一期作的水稻總種植面積高達1727公頃，經折算「無收穫面積」後，僅佔該鎮最新種植面積的 0.05％。

同樣傳出災情的通霄鎮，被害面積為3公頃，損害程度達30％，但通霄鎮一期作水稻種植面積約715公頃，無收穫面積佔最新種植面積比例僅 0.12％。縣府評估後表示，兩鎮的災損程度均「未達」啟動勘災小組及農業天然災害救助的標準。

對此，受災農民則無奈說，種稻也是看天吃飯，今年一期水稻，插秧期間碰到乾旱缺水，大家都擔心秧苗枯死，後來及時雨來臨解除旱象，但結穗期又面臨豪雨侵襲，導致水稻出現大面積倒伏現象，讓水稻結實率降低，收割作業困難且影響收成。