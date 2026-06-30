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台南山區雨後溪流淤積 立委會勘要求1個月內改善

中央社／ 台南30日電

台南山區部分地區近日雨後出現溪流淤積、排水受阻、橋梁周邊設施受影響情形，民進黨立法委員郭國文今天邀集相關單位現勘，決議於1個月內完成清淤改善，降低災害風險。

郭國文今天邀請經濟部水利署、農業部林業署、水保署及台南市政府相關單位，前往南化區視察治水相關工程。

郭國文表示，近期出現短延時強降雨考驗山區排水系統，也凸顯部分河道淤積及排水瓶頸問題，若未及時處理，未來再遇豪雨恐將加劇積淹水風險，他要求相關單位全面清查菜寮溪主流回堵情形，並針對河道淤積及排水瓶頸儘速提出改善方案。

郭國文表示，此次會勘也針對中坑二號橋、中坑溪等重點區域，要求相關單位辦理清淤及河道清疏作業，經現場協調後，相關單位承諾1個月內完成清淤作業，至於橋梁改善及整體排水治理工程，將由水利署第六河川分署優先納入後續整治辦理，加速改善山區排水問題。

他說，極端氣候逐漸成為常態，治水工作不能只停留在災後搶修，更應從河道治理、排水改善及橋梁安全等面向同步推動，才能有效提升山區防災韌性，除要求相關單位如期完成清淤作業，也會持續向中央爭取整治經費，督促後續工程盡速推動，降低豪雨可能造成的衝擊。

豪雨 淹水

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