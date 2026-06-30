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豪雨台南山區排水受損…郭國文會勘要求限期清淤 水利署允優先整治

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
豪雨台南山區排水系統受損，立委郭國文會勘要求限期清淤 水利署允優先整治。圖／郭國文提供
豪雨台南山區排水系統受損，立委郭國文會勘要求限期清淤 水利署允優先整治。圖／郭國文提供

連續豪雨造成台南南化山區多處溪流淤積、排水受阻及橋梁周邊受損。立委郭國文今天邀集水利署、林業署、水保署及市府現地會勘災情，要求各單位一個月內完成清淤。水利署承諾優先理整治，提升山區排水能力，降低災害風險。

郭國文表示，近期短時間強降雨考驗山區排水，也凸顯部分河道淤積及排水瓶頸，若未及時處理，再遇豪雨恐將加劇積淹水風險。他要求相關單位全面清查菜寮溪主流回堵情形，並針對河道淤積及排水瓶頸儘速提出改善方案，以維護居民生命財產安全。

郭國文說，會勘中坑二號橋、中坑溪等重點區域，要求相關單位優先清淤及河道清疏。現場協調後相關單位承諾一個月內完成清淤作業。橋梁改善及整體排水治理工程，水利署第六河川分署將優先納入後續整治辦理，加速改善山區排水問題。

郭國文指出，治水不能只停留在災後搶修，更應從河道治理、排水改善及橋梁安全等面向同步推動，才能有效提升山區防災韌性。他將持續追蹤各項工程辦理進度，督促中央地方共同合作，讓各項改善措施儘速落實。

市議員參選人賴懋慶表示，山區居民時常面對豪雨威脅，除災後復建，更要提前做好預防，感謝郭國文爭取資源，改善排水設施及橋梁安全，大家擔心的是相同地點再發生災情，希望相關案件儘速完成改善，避免重蹈覆轍。

郭國文說，面對極端氣候帶來的挑戰，治水必須兼顧短期應變與長期治理，除要求相關單位如期完成清淤作業，也會持續向中央爭取整治經費，督促後續工程盡速推動，讓南化山區排水系統更加完善，降低豪雨造成的衝擊，保障居民安全。

豪雨台南山區排水系統受損，立委郭國文會勘要求限期清淤 水利署允優先整治。圖／郭國文提供
豪雨台南山區排水系統受損，立委郭國文會勘要求限期清淤 水利署允優先整治。圖／郭國文提供

豪雨台南山區排水系統受損，立委郭國文會勘要求限期清淤 水利署允優先整治。圖／郭國文提供
豪雨台南山區排水系統受損，立委郭國文會勘要求限期清淤 水利署允優先整治。圖／郭國文提供

豪雨 淹水

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