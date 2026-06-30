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影／強化防災體系 竹縣啟動側溝下水道體檢 同步推泡水車補助

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工務處指出，本次強降雨主要集中於竹北、新豐、湖口等地，雨量已超過既有排水系統設計值，導致宣洩不及而淹水。記者郭政芬／攝影
工務處指出，本次強降雨主要集中於竹北、新豐、湖口等地，雨量已超過既有排水系統設計值，導致宣洩不及而淹水。記者郭政芬／攝影

新竹縣6月26日遭逢豪大雨侵襲，造成80件淹水災情，並伴隨路樹倒塌及土石災害等狀況。新竹縣長楊文科今在縣政會報中裁示，將緊急動用第二預備金，啟動泡水車補助措施，並要求救助金發放應從寬、從速辦理，同時全面啟動下水道及側溝系統體檢作業，以強化後續排水與防災能力。

楊文科表示，面對極端氣候帶來的強降雨，防災腳步必須加快。他裁示指出，強化EMIC平台運作，明確鄉鎮市公所與縣府權責分工；救災以救人優先，全力投入搶救；救助金應從速從寬發放、全面啟動下水道與側溝體檢。他強調，極端降雨已成常態，未來時雨量動輒突破80毫米，補強防災與救災體系漏洞。

豪大雨共造成竹縣141件災情，其中淹水80件最多，其次為土石災情40件、路樹倒塌21件、道路災情8件。局部低窪地區淹水，導致民眾財產及車輛受損。縣府緊急動用第二預備金啟動泡水車補助，車主戶籍設籍於竹縣、且淹水受損點於竹縣，汽車與大型重型機車最高補助2萬，機車最高補助2千元。受理期間即日起到8月31日止。

工務處指出，本次強降雨主要集中於竹北、新豐、湖口等地，雨量已超過既有排水系統設計值，導致宣洩不及而淹水。針對道路與橋梁積淹水情形，須由管理機關即時啟動封橋封路應變。其中博愛街816巷權責原為由二河局管理的水防道路，竹北市公所已於2012年接管，確認公所為該道路的管理機關。竹北市公所回應，​市公所與縣政府都一起為天然災害而努力守護家園，目前唯一目標，就是儘速復原轄內的百處公共設施與災後民宅家園清淨工作，以行動守護市民，讓大家安心回歸正常生活。

人事處表示，過去停班課多依中央氣象署24小時累積雨量作為判斷標準，但在極端氣候下，短時強降雨易造成嚴重淹水與交通受阻，未來將改以災情擴大情形彈性調整，不再僅依雨量數據。同時，將整合消防、工務、交通、教育及各公所即時回報系統，綜合淹水與雨量資訊供首長決策參考，並建立竹市、桃園市跨縣市決策連線機制，一旦有高比例的鄉鎮受災，將提早進行跨縣市研議，將決策時間點提早，以符合地方實際需求。

新竹縣長楊文科表示，面對極端氣候帶來的強降雨，防災腳步必須加快。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科表示，面對極端氣候帶來的強降雨，防災腳步必須加快。記者郭政芬／攝影

人事處表示，過去停班課多依中央氣象署24小時累積雨量作為判斷標準，但在極端氣候下，短時強降雨易造成嚴重淹水與交通受阻，未來將改以災情擴大情形彈性調整，不再僅依雨量數據。記者郭政芬／攝影
人事處表示，過去停班課多依中央氣象署24小時累積雨量作為判斷標準，但在極端氣候下，短時強降雨易造成嚴重淹水與交通受阻，未來將改以災情擴大情形彈性調整，不再僅依雨量數據。記者郭政芬／攝影

豪雨 淹水

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