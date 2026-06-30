新竹豪雨釀2死1失蹤 王婉諭批縣府決策失當、應變失靈

颱風米克拉外圍環流於6月26日侵襲新竹，引發嚴重水患，造成2死1失蹤。時代力量黨主席王婉諭與台灣前進陣線新竹縣多位議員參選人召開記者會，批評縣府決策失當，導致災害應變失靈並釀成傷亡。

王婉諭指出，前一日全台已出現明顯災情，新竹縣應提前整備，但清晨強降雨發生後未及時決策，直至上午9時才將停班停課權下放各鄉鎮，形同延誤應變時機。她質疑縣府在關鍵時刻做出錯誤決策，並批評縣長楊文科是否因卸任在即而消極應對。她強調，此次災情屬於預警不足與決策遲滯造成的人為失當，使基層警消疲於奔命，通勤風險升高，市區多處淹水卻未及時封路與交管，導致車輛與財物損失。

王婉諭並提出兩項訴求，包括針對受損汽機車建立災後補助機制，以及全面檢討災害決策流程，建立以科學數據為基礎的應變系統。

對此，新竹縣政府回應，6月26日上午雨量未達停班停課標準，考量各鄉鎮交通與地形差異，先授權各地公所自行決定。至上午11時許，部分鄉鎮已宣布停班停課，縣府與新竹市政府協調後，考量大新竹生活圈整體性，於中午12時起宣布全區停班停課。縣府並指出，25日晚間已成立三級應變中心，26日上午9時30分提升為二級，由縣長坐鎮指揮，後續持續投入救災與復原。

竹北東區議員參選人張育慈則指出，當日新竹時雨量居全台之冠，依「天然災害停止上班上課作業辦法」，應由縣府統一判斷後執行，批評將決策下放形同責任外推，恐延誤救災黃金時間。

竹北西區參選人李雅芬呼籲檢討橫向聯繫機制，建立直通縣級應變中心的「綠色通道」，強化里長即時通報功能，並全面盤點西區排水系統，因應極端氣候重整基礎建設，改善長期淹水問題。

竹東五峰參選人林裙靜則指出，竹東公園路後段出現山體滲水與泥沙流失，中央市場旁竹東圳水溝早在6月14日降雨即積水不退，顯示問題早有徵兆。她批評縣府應負起治理責任，不能以任期將結束作為卸責理由。