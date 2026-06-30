連日豪雨 台中石岡區石忠宮頭坪巷大坍方連夜搶修中

連日豪雨，台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，員警到場交通管制，通報區公所連夜搶修中，昨天深夜已可單線通車，預計今天上 完成路面土石清除，恢復通行。

石岡區長徐天龍表示，昨晚的崩方疑與連日豪雨有關，昨晚接到當地里長通報後，立即聯絡廠商搶修，昨晚11時30分先恢復單線通車，今天要以實際的現場土石的狀況，才知是否能全線通車，因為仍有土石在鬆動或者是繼續崩弱的可能。

石岡區公所表示，昨晚9時，石岡區頭坪巷發生土石滑落，造成道路坍方，影響約70戶居民通行安全。事件發生後，石岡區公所立即啟動應變機制，立即各系統通報，於官方臉書發佈訊息，並與石岡分駐所協力處理，晚上11時30分完成單線搶通，維持居民基本通行需求。

今天上午持續辦理土石清除及道路復原作業，公所已加派人力及機具積極處理，預計於今天上午11時前完成現場清除，恢復道路正常通行。後續仍將持續巡查周邊環境，確保用路人及居民通行安全。

東勢警分局石岡所昨晚9時40分接獲里長通報，石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，有道路坍方土石崩落於道路阻礙通行，警員林辰浩到場處置，交通疏導並放置交通錐提醒用路人，當時雙向道路遭阻礙皆封閉，包商連夜清運作業中搶通單向通行。