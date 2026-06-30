快訊

卓榮泰稱三鶯線通車昨天才接到行程 新北市府：上周宣布就已邀請

世足賽／摩洛哥PK大戰險勝荷蘭 再次晉級16強迎戰加拿大

中市第二警分局偵查隊小隊長涉毒遭押 市警局祭2大過免職處分

聽新聞
0:00 / 0:00

大雨驚魂！嘉市路燈基座斷裂險釀禍 市府清查汰換

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
梅雨季甫結束，連日豪雨加上西南氣流及颱風外圍環流帶來大量降雨，嘉義市昨天驚傳路燈基座斷裂倒塌意外。東區興村里溪興街153巷1支路燈傍晚6時許因基座突然斷裂應聲倒下，所幸當時路人與車輛剛好經過，幸運閃過一劫，未造成人員傷亡。圖／取自洪豐盛臉書
梅雨季甫結束，連日豪雨加上西南氣流及颱風外圍環流帶來大量降雨，嘉義市昨天驚傳路燈基座斷裂倒塌意外。東區興村里溪興街153巷1支路燈傍晚6時許因基座突然斷裂應聲倒下，所幸當時路人與車輛剛好經過，幸運閃過一劫，未造成人員傷亡。圖／取自洪豐盛臉書

梅雨季甫結束，連日豪雨加上西南氣流及颱風外圍環流帶來大量降雨，嘉義市昨天驚傳路燈基座斷裂倒塌意外。東區興村里溪興街153巷1支路燈傍晚6時許因基座突然斷裂應聲倒下，所幸當時路人與車輛剛好經過，幸運閃過一劫，未造成人員傷亡，否則後果不堪設想。里長洪豐盛接獲通報立即趕赴現場，通知東區區公所處理。他表示，初步研判路燈基座因長年受潮氧化，加上近期連日豪雨，導致金屬鏽蝕惡化，最終發生斷裂。

洪豐盛指出，目前新設置的路燈多採螺栓固定式基座，安全性較高，但仍有部分舊式路燈沿用早期設施，外觀看似正常，實際內部可能早已鏽蝕。他呼籲市府全面盤點老舊路燈，進行結構安全檢測，及早汰換具有安全疑慮的設施，避免類似事件重演，保障行人及用路人安全。

市府工務處表示，經查此次倒塌是設置年代久遠舊式基座燈桿，因基座鏽蝕導致桿體傾倒，市府第一時間派員排除調離作業。目前嘉義市約3萬盞路燈均已完成LED燈具換裝，但此次巡查發現，同型舊式無基座燈桿僅集中於興村里，約有20支。為防範再次發生桿體斷裂或傾倒意外，市府已立即啟動專案，將全面巡查並進行緊急維修，必要時以具備穩固基座新式燈桿全面汰換，降低公共安全風險。

市府2017年推動全市路燈LED化工程，將約3萬盞路燈分階段全面更新為LED燈具，不僅提升照明品質，每年更可節省約2700萬元電費，成為全國率先完成LED路燈普及的城市之一。不過，當時工程重點以燈具更新為主，部分既有燈桿及基座並未同步全面更新，因此仍有少數老舊結構持續使用至今。

工程維護人員分析，路燈基座損壞原因包括長期受潮造成金屬鏽蝕、車輛撞擊導致結構疲勞、豪雨及颱風造成地基鬆動，以及未經許可附掛纜線或廣告物增加受力等。其中近期連續豪雨，可能加速原本已有鏽蝕的金屬構件劣化，成次事故原因。市府提醒民眾，若發現路燈傾斜、基座龜裂、鏽蝕、線路外露或有倒塌疑慮，可立即透過1999市民服務專線、24小時路燈報修專線，或掃描燈桿上的QR Code通報，讓維護單位第一時間派員處理，共同維護道路公共安全。

路燈倒塌雖未造成人員傷亡，卻凸顯極端氣候下老舊公共設施潛在風險。隨著近年豪雨、颱風等極端天候日益頻繁，除更新燈具之外，燈桿、基座等結構安全也應同步納入定期檢測與汰換機制，才能真正降低公共設施風險，避免意外再次發生。

豪雨 淹水

延伸閱讀

時雨量超標成淹水主因？綠營質疑調度 蔣萬安：持續精進防洪治水

台中雪山坑產業道路部分路段崩塌 加強安全管制暫時封閉

台南豪雨災後補助出爐 住家最高領3.5萬元、泡水車可申請慰助

登山休憩 要有風險意識

相關新聞

台中市明年總預算送議會 免費營養午餐逾41億元、廚餘處理費8千萬

台中市政府今天審議通過116年度中市府總預算案，歲入1702.6億元，歲出1775.6億元，提送市議會，將在7月底的定期會審議。市長盧秀燕表示，許多深獲好評的計畫都已編列預算，包含免費營養午餐41億餘元，市府也獨立編列廚餘清運費用8250萬元，以免影響午餐品質。

三鶯線通車 李四川細數未來新北捷運路網規劃

捷運三鶯線今通車，國民黨新北市長參選人李四川今也出席通車典禮活動，他受訪表示，今天很高興是三鶯線通車的日子，他要謝謝朱立倫市長當時三環三線的推動，也感謝侯市長接棒八年把它完成，市政就是一棒接一棒，今天通車是各界在前線同仁努力把它完成。

慢經濟席捲全球！2026台東博覽會五大必逛展覽公開 看完秒想訂車票出發

2026台東博覽會即將登場！活動結合主題展覽與沉浸式體驗，成為近期最受矚目的台東旅遊盛事。小編特別盤點五大人氣展覽，讓你一次掌握活動亮點與慢經濟魅力。

捷運三鶯線通車 朱立倫謝侯友宜、李四川：堅持讓夢想實現

新北捷運三鶯線今正式通車。新北市前市長朱立倫表示，感謝市長侯友宜接棒後堅持到底帶領市府團隊克服無數工程挑戰，讓三鶯線順利完成、正式通車，看到一棒接一棒，讓新北持續進步，這正是公共建設最珍貴的價值。

連日豪雨 台中石岡區石忠宮頭坪巷大坍方連夜搶修中

連日豪雨，台中市石岡區石岡街頭坪巷石忠宮往上約1K處，昨晚大規模崩坍，員警到場交通管制，通報區公所連夜搶修中，昨天深夜已可單線通車，預計今天上 完成路面土石清除，恢復通行。

七月新政 北市第二胎以上 準公托免月費

雙北七月多項新政上路，兩地敬老愛心卡點數從每月四百八十點加碼至六百點，北市強化托育補助，成為全國首個第二胎起公托、準公托月費零負擔的城市，北市房屋首次取得建築能效標示第一級以上，不論新舊、住宅或商辦，均可享房屋標準單價減價百分之五租稅優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。