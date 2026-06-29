晚間急加碼！台南放寬住家、店家淹水補助 15公分以上發1萬元

南部近期受米克拉颱風外圍環流影響，造成台南地區多處住家、商家積淹水，台南市政府今下午原宣布，淹水20至50公分的住家每戶發放5000元慰助金，但晚間10時再度宣布放寬補助標準並加碼，凡住家、店家淹水15公分以上、未達50公分者，每戶均可申請1萬元慰助金。

南市府表示，針對本月25、26日淹水達50公分以上的住家，每戶可申請市府1萬5000元及中央2萬元補助，並放寬淹水15公分以上、未達50公分，補助金額由原訂5000元提高至1萬元。此外，設有營業登記的店家，淹水15公分以上、未達50公分，也可比照申請每戶1萬元慰助金，淹水達50公分以上則可申請市府淹水補助1萬5000元及中央補助2萬元。

南市府提醒，受災民眾申請時應備妥淹水高度或水痕照片、身分證明、實際居住證明及金融機構存摺封面影本，向所在地區公所提出申請；若無照片可佐證，區公所將派員現場勘查，經審核符合資格後，將儘速核發慰助金。