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6月豪雨釀全台農損逾4.3億 屏東損失1億8945萬元最嚴重
受6月下旬豪雨災損影響，對中、南部地區造成農業災情。農糧署、漁業署及畜牧司今晚彙整各地方政府查報資料，截至傍晚17時止，農業產物及民間設施估計損失計3億43萬元。但若連同0608豪雨災損共同結算，本月農損已高達約4億3090萬。
6月下旬豪雨造成的農損部分，以屏東縣損失1億8945萬元、高雄市損失5100萬元、雲林縣損失1418萬元、新竹縣損失1361萬元、彰化縣損失1265萬元，以及台南市損失1058萬元較為嚴重。
農產損失部分，估計損失金額2億1810萬元（含養蜂損失48萬元），農作物被害面積2606公頃，被害程度24％，換算無收穫面積623公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積340公頃，損害程度24％，換算無收穫面積80公頃，損失金額4727萬元，其次為蘭花、香蕉、木瓜及檸檬等。
畜產估計損失金額1015萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額429萬元，其次為鴨及豬等；漁產估計損失金額6143萬元，受損漁產主要為淡水長腳蝦，受損金額2110萬元，其次為鱸魚及石斑魚等。
此外，民間設施估計損失金額1075萬元，包含農田流失及埋沒估計損失金額1064萬元，主因新竹縣農田埋沒13公頃，以及農業設施估計損失金額11萬元，主因高雄市水平棚架網室受損。
另根據農糧署統計，累計0608豪雨及6月下旬豪雨災損，共計損失金額4億3089萬8000元，其中以屏東縣損失2億2958萬4000元為多。
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