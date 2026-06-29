6月豪雨釀全台農損逾4.3億 屏東損失1億8945萬元最嚴重

台北市內湖區上周嚴重淹水，也成選戰議題攻防。台北市長蔣萬安今天也被問及，怎麼看民進黨參選人沈伯洋頻往內湖跑？蔣說，他不做任何評論，但他要幫環保局清潔隊員說說話，因不只是近期清淤，特別針對易淹水區、熱區的預防性清運、重點清運，都持續積極在做。

2026-06-29 11:44