內湖淹水 北市府：強化監視預抽水促消退

台北市內湖區近日由於強降雨淹水，台北市政府今天說，這是短延時強降雨導致，昨天已強化水情監視、民政體系回報及預抽水，讓積水快速消退。

颱風米克拉外圍環流影響，25日內湖部分地區淹水嚴重，引發外界關注，包括中國國民黨籍台北市議員游淑慧都質疑北市府應變機制；民主進步黨籍台北市議員林延鳳表示，台北多次遭遇時雨量破78.8毫米，在既有防汛調度機制運作下，都能控制災情，內湖卻淹水，防災機制失靈。

北市府工務局水利工程處說，這次內湖雨勢相當特殊，山區及平地同時極端降雨，25日全市雨量前10名測站中，7個在內湖，多個測站時雨量超過排水系統保護標準（時雨量78.8毫米），過去較少積水的地點也積水。

水利處表示，25日上午8時成立監視小組，1組抽水機動隊及1組外租機械抽水機待命，10時40分升級擴大監視小組，再增加1組抽水機動隊，下午1時出動8組外租機械抽水機待命，另因應晚間可能雨勢，下午4時合計在37處易積水點預布抽水機組，傍晚6時預布9處攔污柵的挖土機待命。

因應汛期，水利處說，將持續推動抽水站、雨水下水道和滯洪設施等排水改善工程，提升都市防洪韌性。此外，「戀戀水綠」官方LINE會即時推播水情機制，計1萬4620名好友，但進入「水情警報器」訂閱數僅2000多人，將加強多元宣導活動、市府網絡推進訂閱。

至於28日強降雨，圓山保齡球館遭巨石砸穿事件；工務局大地工程處說，近日連續豪大雨造成邊坡土壤含水量過高，導致坡面淺層土石滑落。經與技師及相關單位勘查，確認後續施作方式，初步判斷以坡頂設截水溝，坡面用型框植生護坡加土釘穩定坡面。