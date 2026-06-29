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豪雨重創屏東農損近2億…木瓜水傷爛滿園 農業部公告20項作物免現勘

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長治鄉木瓜農種植木瓜一半水傷嚴重，已掉落約三分之一，尚未掉落恐還有一半陸續掉落，腐損果實會傳染，需仔細檢查摘除，避免傳染。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉木瓜農種植木瓜一半水傷嚴重，已掉落約三分之一，尚未掉落恐還有一半陸續掉落，腐損果實會傳染，需仔細檢查摘除，避免傳染。記者劉星君／攝影

六月連日豪雨重創屏東農業，屏東縣府農業處統計至今下午4時，全縣農漁畜災損金額1億8990萬餘元，屏東縣農漁畜產業全品項均納天然災害現金救助。其中農作物損失逾1億2153萬元，農業部今下午公告屏東縣受災作物免現勘品項由原先11項、新增9項，共20項作物免現勘，盼加速流程。

立委鍾佳濱今29日率立院經濟委員會南下屏東，下午農糧署長姚士源、高雄區農業改良場等單位到長治鄉勘查木瓜災損。鍾佳濱說，農民看天吃飯，除政府補助，農業保險機制很重要。木瓜農保保障「風速」與「降雨量」的災損狀況，其中連續5日理賠降雨量門檻已從400毫米調降至350毫米，農民僅需負擔35%保費，他呼籲中央災損認定從速、從寬、從簡，也要鼓勵農民多投保農業保險。

姚士源說，農業部今下午經專家會議決議，新增9項作物納免現勘範圍，考量受災面積廣、災情嚴重，讓農民申請天然災害現金救助時，可簡化程序、加快認定。新增的包括木瓜，木瓜可申請到每公頃14萬元補助，待行政作業完成後，即逕行公告。

屏東縣20項納免現勘作物，原本11項：結球白菜、羅勒、胡瓜、芫荽，花椰菜、苦瓜、蔥、西瓜、韭菜、香瓜、龍鬚菜；今下午新增9項，辣椒、茄子、青椒、長豇豆、毛豆、木瓜、鳳梨、洋香瓜、四季桔。

長治鄉木瓜農吳德祥無奈說，木瓜園區一半水傷嚴重，已掉落約三分之一，尚未掉落恐還有一半陸續掉落，腐損果實會傳染，需仔細檢查摘除，避免傳染。

長治鄉民代表陳貴松也是運銷合作社理事主席，他說，木瓜價格慘跌，產地價一斤不到10元，木瓜價格至少兩個多月後才會回穩上揚。原本估計可收成約20萬元，現在概估剩5、6萬元。長治農會總幹事陳淑娟指出，長治鄉木瓜種植面積83.08公頃是屏東縣第三大，豪雨災損農會全力協助。

屏東縣政府統計，截至今天下午4時，農作物受災面積1031.63公頃，受損最多香蕉200.5公頃，其次檸檬121.4公頃、鳳梨89公頃、番石榴73.25公頃、木瓜39.45公頃及棗30公頃，農作物損失金額1億2153萬8000元。

除農作物外，畜牧業22場畜牧場通報災損，損失693萬8010元；漁業受災面積197.77公頃，以泰國蝦、龍虎斑及午仔魚受損最嚴重，損失6142萬7446元。

民眾關心菜價，姚士源指出，現階段影響較大瓜果類，若植株未嚴重受損，需30至45天恢復供應；葉菜類復耕速度較快，14至15天可重新上市。中部重要蔬菜產區約三成受災，若天候轉佳並及時復耕，最快兩周內可恢復供應，觀察市場供需及價格，必要時市場調節，穩定供應。

立委鍾佳濱今29日邀集農糧署長姚士源、高雄區農業改良場等單位到長治鄉勘查木瓜災損。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱今29日邀集農糧署長姚士源、高雄區農業改良場等單位到長治鄉勘查木瓜災損。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉木瓜農種植木瓜一半水傷嚴重，已掉落約三分之一，尚未掉落恐還有一半陸續掉落，腐損果實會傳染，需仔細檢查摘除，避免傳染。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉木瓜農種植木瓜一半水傷嚴重，已掉落約三分之一，尚未掉落恐還有一半陸續掉落，腐損果實會傳染，需仔細檢查摘除，避免傳染。記者劉星君／攝影

屏東縣長治鄉木瓜農種植木瓜一半水傷嚴重，已掉落約三分之一，尚未掉落恐還有一半陸續掉落，腐損果實會傳染，需仔細檢查摘除，避免傳染。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉木瓜農種植木瓜一半水傷嚴重，已掉落約三分之一，尚未掉落恐還有一半陸續掉落，腐損果實會傳染，需仔細檢查摘除，避免傳染。記者劉星君／攝影

立委鍾佳濱今29日邀集農糧署長姚士源、高雄區農業改良場等單位到長治鄉勘查木瓜災損。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱今29日邀集農糧署長姚士源、高雄區農業改良場等單位到長治鄉勘查木瓜災損。記者劉星君／攝影

豪雨 淹水

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