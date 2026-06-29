屏東農損逾1.8億 農糧署：改良場協助輔導復耕

豪雨重創農作物，屏東農損累計逾1億8000萬元，農糧署長姚士源表示，後續由農業改良場協助技術輔導復耕，以強健植株順利生產。

民進黨立委鍾佳濱今天邀集農糧署、農改場等單位會勘農損，先到屏東長治農會舉辦座談會，再往一處木瓜果園現勘，吳姓農民表示，自己種植5分地木瓜，這次豪雨來得又急又快，導致園區淹水，正值盛產期果實因吸附太多水分，出現水傷狀況，甚至嚴重落果，初估有一半以上果實都壞了，「想到損失慘重就難過不已」。

姚士源提及，針對高雄及屏東已公告全品項辦理現金救助與低利貸款，後續也會有農業改良場協助技術輔導復耕、施肥栽培管理，以強健植株順利生產。

鍾佳濱表示，農民看天吃飯，除政府救助外，農業保險機制也相當重要，而木瓜農保主要保障風速與降雨量的災損狀況，其中連續5天理賠降雨量門檻已從400毫米調降至350豪米，農民僅須負擔35%保費，呼籲中央在災損認定上從速、從寬、從簡外，也鼓勵農民多投保農業保險。

屏東縣政府統計至今天下午4時，全縣農作物受災面積達1031.6公頃，損失金額累計新台幣逾1億2153萬元，以檸檬、香蕉、番石榴、木瓜及棗等受害面積最多；畜牧業已有22場畜牧場通報災損，損失金額約693萬元；漁業受災面積約197公頃，損失金額約6142萬元，其中以泰國蝦、龍虎斑及午仔魚最嚴重。屏東農損累計，超過1億8000萬元。

縣長周春米表示，農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，盡速分批彙整申請農民資料及已收到農糧署撥款的鄉鎮市公所，盡速完成轉撥農民動作，以協助農民復耕復建。