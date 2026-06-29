台南豪雨災後補助出爐 住家最高領3.5萬元、泡水車可申請慰助

近期因受到米克拉颱風外圍環流帶來豪大雨影響，造成台南多處地區積淹水，有議員呼籲南市府比照高屏地區的放寬補助標準，並以從寬、從速、從簡原則給予受災戶協助，對此，南市府今下午宣布，配合中央擴大災損補助，將放寬淹水救助對象，加碼提供住家、營業場所及泡水車慰助，同時推出稅捐減免與貸款利息補貼，協助受災民眾及業者儘速復原。

南市社會局表示，針對6月25、26日住家淹水達50公分以上者，每戶可申請市府1萬5000元及中央2萬元補助；淹水20至50公分者，市府另發5000元慰助金，民眾可備妥淹水照片、身分證明、居住證明及存摺封面影本等資料，向居住地區公所申請，若無照片也可由公所派員勘查。

交通局針對6月29日至7月28日受理泡水車慰助，汽車每輛1萬5000元、機車2000元。經發局則針對營業場所淹水達50公分以上者，比照住家補助標準，並提供受災中小企業貸款利息補貼及稅務減免，減輕復工負擔。

財稅局提醒，受災戶應把握「拍照存證、檢附文件、申請減免」原則，房屋淹水50公分以上免徵115年一期房屋稅，市府也加碼20至50公分者減半課徵；汽機車、土地及營業稅等可依規定申請減免。

南市府強調，將持續配合中央各項災後復原措施，全力協助受災市民辦理救助申請，也提醒民眾目前已進入颱風生成季節，應持續留意中央氣象署最新天氣資訊，做好防災準備，注意自身安全。