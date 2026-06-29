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網傳內湖淹水原因是「沒開閘門」？北市府澄清了

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

針對近日有網友在脆貼文指出， 內湖淹水是因為「內湖大排水閘沒有開啟」 和「港墘大排的閘門沒有開啟，導致水無法流入抽水站」和一事，北市水利處28日嚴正澄清：台北市雨水下水道系統中，根本沒有「內湖大排水閘」和  「港墘大排」這些水利設施！ 請網友切勿再以訛傳訛、散佈不實言論。

為了讓市民了解真實狀況，北市水利處提出以下 3 點說明，澄清網路謠言：

1. 根本沒有「內湖大排水閘」 和「港墘大排」這項設施

網友指控的「內湖大排水閘」和「港墘大排」和 在台北市現行的水利系統中完全不存在，屬於憑空捏造的不實訊息。

2. 雨水直接進抽水站，沿路「根本沒有閘門」

內湖（陽光港墘集水區）的雨水，平時是透過道路兩旁的側溝收集，再經由地下的雨水下水道，直接流入「陽光抽水站」或「港墘抽水站」排出。這條排水路上，沿線完全沒有設計任何閘門去影響水路流通，因此絕對不存在「閘門沒開導致淹水」的情況。

3. 網友把「大湖閘門」張冠李戴，兩者毫無關係

網友可能將「大湖公園閘門」與港墘地區混為一談。水利處強調，大湖閘門屬於「康寧排水系統」，和港墘是完全不同的排水路線，兩者毫無關聯。而且在本次暴雨事件中，大湖公園的閘門皆有依規定正常開啟，全力確保康寧系統排水順暢。

水利處強調，本次事件不論是10分鐘、1小時或3小時累積雨量，都已達豪雨等級，代表這是一場瞬間雨勢猛烈、長時間降雨量也非常大的極端降雨事件，已超過排水系統原本設計的保護能力，因此造成局部地區出現積淹水事件

水利處最後呼籲，面對災情資訊，請市民以官方發布的消息為準。網路發言應謹慎，隨意散佈未經證實的謠言，不僅會引發大眾恐慌，也抹煞了第一線防汛人員的防颱努力。

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豪雨 淹水

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