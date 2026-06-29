花蓮萬里溪堰塞湖堤防加高、撤離到位 季連成：下午可望解除黃色警戒

行政院政務委員季連成今天前往花蓮萬里溪堰塞湖下游防災現場視察，並聽取水利署第九河川分署簡報。季連成表示，在直升機成功投放水位探測器取得精準數據後，加上堤防加高、居民撤離機制完善及天候穩定等條件已陸續到位，預計今天下午解除萬里溪堰塞湖黃色警戒。

季連成今天偕同行政院顧問李孟諺、花蓮縣議會議長張峻、縣議員蔡依靜與萬榮鄉長梁光明等人，前往萬里溪林田山堤防視察防汛整備情形。水利署第九河川分署指出，目前已完成長約1500公尺堤防強化工程，利用混凝土塊等設施提升防洪能力。

季連成表示，先前因天候不佳及強降雨影響，直升機無法執行任務，相關黃色及紅色警戒發布主要依據氣象資料、降雨預測及無人機勘查結果推估。但在昨天成功投放水位探測器後，已取得相當精準的水位數據，也成為中央應變中心調整決策的重要依據。

他指出，目前已有多項關鍵條件達成，包括萬里溪至箭瑛大橋沿線堤防已完成加高，僅剩約500公尺較薄弱區段將於兩天內以方塊石及太空包補強；此外，鳳林鎮及萬榮鄉警戒區民眾經兩次撤離演練後，已可在2小時內完成疏散及安置。

季連成表示，近期天氣趨於穩定，未來一周預估無明顯強降雨，實際集水區降雨量也低於原先預測，前兩天降雨僅約15毫米，遠低於原先預估的30至50毫米，整體風險明顯下降。

他說，包含台鐵橋梁及公路系統的西寶大橋、萬里溪橋與箭瑛大橋等重要交通設施，也已建立警戒機制，一旦接獲紅色警報，可在1小時內完成交通管制，因此各項應變條件均已具備。

季連成指出，未來若水位持續正常上升並接近警戒值，距離溢流24小時前將發布黃色警戒，12小時前發布紅色警戒，中央與地方均已建立完整監測及應變機制。若進入紅色警戒階段，中央也將成立應變中心統一指揮，透過即時影像及監測系統掌握現場狀況，迅速做出決策。

根據監測資料，萬里溪堰塞湖今天下午2時50分水位為1068公尺，蓄水量259萬立方公尺；未來24小時內水位達1082公尺將發布黃色警戒、1083公尺則發布紅色警戒。

政務委員季連成今天前往花蓮萬里溪堰塞湖下游防災現場視察，指出預計今天下午解除萬里溪堰塞湖黃色警戒。記者王思慧／攝影

花蓮萬里溪林田山堤防加高加固，防止上游堰塞湖溢流衝擊。記者王思慧／攝影

行政院政務委員季連成（左二）等人今天前往花蓮萬里溪堰塞湖下游防災現場視察。記者王思慧／攝影

花蓮萬里溪林田山堤防加高加固，防止上游堰塞湖溢流衝擊。記者王思慧／攝影