豪雨襲竹北泡水車受災多 吳旭智籲補助…竹縣府：盡速研議

上周末強降雨造成新竹縣竹北市多處積淹水，不少車輛泡水受損。新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智呼籲縣府啟動泡水車慰助專案，從速、從寬、從簡協助受災車主。縣府表示，目前已針對住屋淹水提供補助，其他補助方案將盡速研議後公告。

吳旭智表示，這兩天陸續接獲許多民眾陳情，有人車輛發不動、有人維修費動輒上萬元，也有家庭因車輛受損，接送孩子、上班通勤都受到影響。

吳旭智指出，泡水車對許多家庭來說不是小事，車輛是日常生活、工作通勤與家庭照顧的重要工具，政府面對災情不應只看表格和門檻，也要看見民眾實際損失。

吳旭智表示，全台已有多個縣市在豪雨或颱風災後啟動泡水車慰助，包括高雄、台南、屏東、彰化等縣市，都曾提供汽車最高2萬元、機車最高2000元補助，新竹縣也應參考相關作法，盡速研議慰助專案。

吳旭智主張，縣府應以「從速、從寬、從簡」為原則，只要車輛因本次強降雨積淹水受損，就應受理協助，不應限縮於住家淹水達特定高度才可申請。民眾可提出泡水照片、影片、維修收據、行照或維修廠證明等資料，無論在原廠或一般保養廠維修，都應納入協助範圍。

他也建議，縣府應同步協助受災車主申請使用牌照稅減免，避免民眾在災後修車、交通受影響之際，還要為行政程序來回奔波。災後重建不只是清淤、抽水，也包括協助民眾盡快恢復生活。

吳旭智表示，民眾已經受災，政府協助就要更快、更寬、更簡單，呼籲縣府盡速研議泡水車慰助方案，讓受災民眾早日修復車輛、恢復生活。

新竹縣政府表示，目前縣府已針對住屋淹水提供相關補助方案，有關其他補助方案，將盡速研議後公告給民眾。

新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智呼籲縣府啟動泡水車慰助專案。圖／吳旭智提供

新竹縣議員、竹北市長參選人吳旭智呼籲縣府啟動泡水車慰助專案。圖／吳旭智提供