豪雨成災 中華郵政提供受災房貸戶可申請1年寬限期
因應米克拉颱風外圍環流影響致豪雨成災，導致居民傷亡及生活受影響，中華郵政提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。在房貸戶方面，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新臺幣20萬元至50萬元。
一、放寬並加速理賠：因災害不幸罹難之保戶，由理賠受益人檢具相關證明文件，可先申請身故保險金；另對於受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。
二、寬延繳納保險費與新增之保單借款免息：（一）寬延繳納保險費：自本次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間。（二）新增之保單借款免息：自本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月。（三）保險單如有毀損，免費補發保險單。
三、房貸戶關懷措施：自本次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新臺幣20萬元至50萬元。
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