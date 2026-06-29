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竹北降雨釀泡水車災情 民代籲縣府研議慰助專案
國民黨竹縣議員吳旭智今天說，近日降雨造成竹北多處積淹水，不少民眾車輛泡水受損，應啟動泡水車慰助專案，縣府說，將研議後公告。
吳旭智接受中央社記者訪問說，日前受到降雨影響，造成竹北市地區多處積水，不少民眾反映車輛因泡水而無法發動，甚至受損嚴重，維修費修繕費高。
他表示，縣府應以從速、從寬、從簡的原則辦理，只要車輛因此次降雨積淹水受損，應納入協助，比如民眾可提出泡水照片、影片、維修收據、行照或維修廠證明等資料，縣府都應受理。
吳旭智指出，縣府也應同步協助受災車主申請使用牌照稅減免，減少民眾往返行政程序的負擔。
對此新竹縣政府透過文字表示，已針對住屋淹水提供相關補助方案，有關其他補助方案，將研議後公告。
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