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時雨量超標成淹水主因？綠營質疑調度 蔣萬安：持續精進防洪治水

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
米克拉颱風外圍環流挾帶豐沛雨量，台北市內湖上周多處嚴重淹水，僅管市府聲稱時雨量超標是主因，綠營仍質疑過去也有降雨時雨量突破百毫米狀況，但只要預佈與即時調度淹水狀況都不會如此嚴重，質疑市府是否有落實相關機制。記者洪子凱／攝影
米克拉颱風外圍環流挾帶豐沛雨量，台北市內湖上周多處嚴重淹水，僅管市府聲稱時雨量超標是主因，綠營仍質疑過去也有降雨時雨量突破百毫米狀況，但只要預佈與即時調度淹水狀況都不會如此嚴重，質疑市府是否有落實相關機制。記者洪子凱／攝影

米克拉颱風外圍環流挾帶豐沛雨量，台北市內湖上周多處嚴重淹水，儘管市府聲稱時雨量超標是主因，綠營仍質疑過去也有時雨量突破百毫米狀況，質疑市府是否有落實相關機制；市長蔣萬安表示此次淹水主因是時雨量超標，後續也會持續精進防洪治水工程。

湧言會議員林延鳳、顏若芳今天與參選人劉品妡、郭凡舉行記者會，林指出，北市並非首次時雨量破百，2018年北市過半行政區時雨量超過百毫米，2023年劍南路測站也曾測時雨量達115.5毫米，即便發生強降雨，透過預先部署與即時調度精密整合能降低災情，但內湖積水引發社會對於防汛機制質疑，既有的防汛體系本應涵蓋移動式抽水機預先佈設與機動支援，內湖地區在颱風外圍環流影響下，是否確實落實既有的預佈機制、相關機具調度是否及時，皆有必要向市民說明。

林延鳳更揭露，北市府花費近4千萬元打造的「災害應變雲端協作平台」在625當天發生當機，蔣市府強調未影響救災，但系統暫停運作都不影響救災，這個平台的功能何在？劉品妡也說，接獲民眾陳情在強降雨突襲當天上午，不論是民間軟體「DPIP-災害天氣與地震速報」、內政部消防署「消防防災e點通」，還是氣象署的Alert Message警報，第一時間推播通知，唯獨市府主推的「行動防災APP」，安安靜靜、一則通知都沒有發出。

郭凡也說，強降雨造成台北市多處災情，然而，市民點開市府官方的「北市積水事件查詢網」想要查詢災情紀錄，卻驚覺內湖區的積水事件紀錄竟是沒消沒息，更有選區居民向他反映，吳興街這次嚴重淹水但在官網也沒有紀錄，質疑網站未定期更新。

顏若芳說，蔣萬安上任時，北市下水道的時雨量容受度就已經是78.8毫米，結果現在不但防洪標準不見提升，遇到淹水反而把78.8毫米當成卸責的萬用遮羞布，面對嚴峻的氣候挑戰，呼籲蔣立即收起選舉心態重新檢視市政重心、停止推諉塞責，更不要讓第一線辛苦清淤的基層同仁，成為長官防災不力的替罪羊。

面對質疑，蔣萬安上午受訪表示，相關單位一再強調，內湖整體的時雨量已經超過排水系統設計標準，每小時雨量高達100.5毫米，甚至10分鐘雨量也到了23.5毫米，市府各局處第一時間緊急應變，後續會協助住戶加速復原，也提出各項精進方案，希望在整體防洪治水工程布建過程，精進計畫來提高城市的韌性。

面對質疑蔣萬安上午受訪表示，相關單位一再強調，內湖整體的時雨量已經超過排水系統設計標準。記者余承翰／攝影
面對質疑蔣萬安上午受訪表示，相關單位一再強調，內湖整體的時雨量已經超過排水系統設計標準。記者余承翰／攝影

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