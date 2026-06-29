遭質疑水退才視察內湖金龍路？蔣萬安曝1關鍵：雨消退也很快

台北市內湖區上周嚴重淹水，也成選戰議題攻防。台北市長蔣萬安今天也被問及，怎麼看民進黨參選人沈伯洋頻往內湖跑？蔣說，他不做任何評論，但他要幫環保局清潔隊員說說話，因不只是近期清淤，特別針對易淹水區、熱區的預防性清運、重點清運，都持續積極在做。

蔣萬安說，而且清淤的頻率是比他上任前，清淤頻率還要高、還要多次。所以昨天他到金龍路視察，也有受災住戶希望給清潔隊員肯定，因對事後整體協助整個泥沙清疏及災民復原上，給予很大協助。市府這一次總共動員3千多人次，對跨局處的市府基層來講，他們的努力不容抹殺。

對於有人質疑蔣萬安昨天到金龍路視察，是水退了才去現場？甚至昨天包括士林、大直、民生社區等都有積淹水情況，蔣萬安說，大直、民生社區一帶，昨天下午的暴雨確實有一些積水情形，但市府即刻災害應變中心掌握，也派員處理，「所以雨來得快，消退的也很快」，市府第一時間都有掌握狀況。

蔣說，昨天當然最主要內湖地區是比較集中降雨地方，而且日前也發生過積淹水情形，所以他就先直接到內湖視察。當然雨勢一稍緩，整個退水也非常的快。