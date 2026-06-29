豪雨損害農作物救助起跑 嘉縣受理申請至7月10日

農業部公告嘉義縣為0608豪雨落花生、高粱及6月下旬豪雨西瓜、香瓜農業天然災害現金救助地區，自即日起至7月10日止受理申請。縣府表示，受災農民若損害率達20%以上，可備妥相關文件向受災地公所提出救助申請。

根據公告，救助對象為實際從事農作生產的自然人，每公頃救助額度為落花生3萬6000元、高粱2萬8000元、西瓜6萬4000元及香瓜8萬元。申請人需準備國民身分證、存款簿，以及土地所有權證明或合法使用證明文件，若公所能透過地政系統查詢，則可免附部分文件。

縣府說明，受理期間為工作日，若因天災等不可歸責於己事由導致未能及時申請，可在原因消滅後10日內向公所申請回復原狀。農民申請期限至7月10日止，提醒務必於期限內檢附文件向土地所在地公所辦理。