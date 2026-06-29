南部水患屏東高雄已放寬淹水補助 議員呼籲台南市府跟進辦理

0625豪雨造成南部多處積淹水。屏東縣、高雄市政府先後宣布配合中央加碼，放寬並擴大淹水與泡水車輛的補助對象，台南永康災情慘重、到處有災民反映「台南怎麼沒有比照辦理？」

在地議員朱正軒上午表示，市府團隊因應水患辛勞有目共睹，不過災情慘重，上周已接到很多陳情向市府反映，期盼能進一步體恤市民災損，研議跟進擴大補助方案，做市民最堅強的後盾。

朱正軒指出，連日來接獲許多鄉親的反映求助，瞬間強降雨讓許多民眾措手不及。無論積水是否達到50公分的傳統補助標準，只要水淹進屋內，家中的電器、家具及營業設備往往就會受損。民眾通勤與維持生計不可或缺的汽機車，若因泡水送修，也是一筆沈重的意外開銷。

朱正軒表示，樂見鄰近的屏東縣與高雄市已提出擴大慰助計畫，針對「淹水未滿50公分」有居住或營業事實的處所，加碼核發1萬元的慰助金，並將泡水車輛納入專案：汽車及大型重機最高慰助2萬元、一般機車最高2千元。這些措施非常貼近災民當下的迫切需求，能實質減輕災後重建的生活壓力。

救災與復原需要中央與地方共同攜手。朱正軒表示，台南鄉親面對同樣的氣候挑戰與財產損失，建請台南市政府能盡速研議比照高屏地區的放寬標準，以從寬、從速、從簡的原則，給予受災鄉親最及時的協助，協助市民早日恢復正常生活。