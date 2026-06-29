內湖淹水綠議員盼提高救助 未保泡水險依行情給固定比例慰問

內湖上周淹水災情後續，民進黨港湖議員何孟樺接獲受災住戶陳情，表示希望市府除了積極協助災民準備保險、減稅需要的證明文件之外，也研議提高救助慰問，以減輕民眾災後的負擔。

何孟樺說，市府可以視淹水情形，在現有的救助金、慰問金之外，另外提供受災戶3到5萬的慰問金。至於汽車、機車的受損，也盼市府能就沒有投保泡水車險的車主，以修車行情價的固定比例提供慰問；公司行號的大額災損，則以低利貸款提供協助。

何說，希望在中央提高救助金適用範圍、提供家電補貼後，市府也能一同苦民所苦，減輕受災民眾的經濟負擔。

至於昨天內湖再部強降雨，何說，昨內湖雨量最高的地方是內湖高工的內湖測站，在四點半的時候時雨量達到77.5毫米，還未到市府承諾不淹水的78.8毫米，但已經出現短暫積水漫過人行道。顯然這一帶的排水是否暢通，仍有必要再次檢視。

何孟樺提到，無論是6月25日或是昨天大雨，近山地區的邊坡都不斷漫出黃泥水。相信這幾天土石會比較鬆軟，沿山的排水溝也可能有泥沙堆積。這都需要環保局、大地處在天氣穩定後，盡快再加以巡檢，避免後續可能的颱風降雨帶來淹水，甚至山崩災情。

何說，她已經要求市府提出檢討報告。待檢討報告提出後，將持續追蹤中期、長期的改善方案，希望能夠增加整個港湖地區的抗洪韌性，避免居民再次受到淹水之苦。