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連日豪雨重創南部…屏東農損破1.3億元 嘉義紅龍果農盼中央補助

聯合報／ 記者劉星君徐白櫻黃于凡謝進盛蔡維斌／連線報導
嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，果農忍痛將整園花朵全部割除。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市紅龍果園受連日豪雨影響，花朵無法授粉且腐爛，果農忍痛將整園花朵全部割除。記者黃于凡／攝影

米克拉颱風外圍環流影響帶來豪大雨重創南部農業，屏東農損逾一點三億元，農、漁及畜牧業都有災損，高雄也達五千多萬元，以芭樂及木瓜等瓜果類為主，台南西瓜及香瓜等災損估破千萬元，農業部陸續公告為天然災害現金救助地區，但嘉義縣太保市紅龍果因雨無法授粉，影響未來產量，市長鄭淑分盼中央盡速核定天災現金救助。

屏東縣沿海漁業養殖區受暴雨影響，災損面積達八十八公頃，損失金額逾三三五一萬元，以泰國蝦、龍虎斑及午仔魚受創最為嚴重；畜牧場有十七場受災，農作物災損面積逾八七八公頃，損失九四四○萬元，農漁業災損已破一點三億元。

九如鄉農會總幹事龔泰文憂心，苦瓜、茄子、小黃瓜等泡水腐爛，受損嚴重，另外隨著天氣轉晴，恐出現延遲性災損。

高雄市農業局統計全市農業災損金額達五○九八萬元，包括畜牧場四場、雞隻死亡逾四萬隻；美濃區木瓜損失慘重，區農會總幹事鍾清輝說，受損作物以瓜果類為主，木瓜最嚴重，有的水傷還看不出來，恐有延遲性災情。

嘉義縣太保市紅龍果園正值開花期，受豪雨影響花朵無法授粉、腐爛，根系因雨水沖刷裸露，日曬後會造成根系受損與死亡，鄭淑分希望中央盡速核定現金救助。

雲林前天強降雨集中在主產蔬菜的西螺和二崙地區，甘藍、小白菜、青江菜、青蔥等泡水受損，許多網式菜田也積水，許多農民趁雨勢較小搶收，有農民認為，趁菜價高趕緊上市、盡早翻耕，「早種早收卡實在」。

台南市農業局統計，後壁區西瓜、南化區及左鎮區香蕉、南化區芒果、下營區牧草（青割玉米）等，受害率百分之十到六十不等，損失估破千萬元，持續統計中。

豪雨 淹水

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影／連日豪雨打爛紅龍果花 嘉義太保農民忍痛整園割除欲哭無淚

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