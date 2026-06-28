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上周剛淹「內湖又強降雨」3小時雨量破99毫米 蔣萬安緊急視察

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上周剛淹「內湖又強降雨」…3小時雨量破99毫米 蔣萬安緊急視察金龍里防災

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
氣象署今天再度針對台北市全區發布豪雨特報，其中上周淹水嚴重的內湖區，再度被列為強降雨熱區，還好這次強降雨並無造成積淹水，蔣萬安視察時，水已退去。圖／北市府提供
氣象署今天再度針對台北市全區發布豪雨特報，其中上周淹水嚴重的內湖區，再度被列為強降雨熱區，還好這次強降雨並無造成積淹水，蔣萬安視察時，水已退去。圖／北市府提供

台北市內湖金龍路因地勢低窪，上周25日因短時強降雨，讓周邊區域水淹至腰部，其中金龍里許多里民受災，今天內湖再度強降雨，短短3小時雨量已經破99毫米。北市長蔣萬安下午緊急新增勘查行程，到金龍路一帶視察，還好今天水退得快，途中也有里民肯定市府團隊的救災速度。

氣象署今天再度針對台北市全區發布豪雨特報，其中上周淹水嚴重的內湖區，再度被列為強降雨熱區，還好這次強降雨並無造成積淹水，蔣萬安視察時，水已退去。

蔣萬安說，市府下午就開始密切關注豪雨的狀況，除視察上次淹水地區，也看看有什麼地方，可以做得更好、持續精進作為，包括如果預測有豪雨，抽水站也會啟動提前預抽，做好各項應變，災防辦也會隨時掌握氣象預報及災情狀況，也會與里長密切聯繫。

水利處長表示，只要氣象預測會有豪大雨，抽水站也會提前啟動預抽機制，將相關防災機制提前因應。

氣象署今天再度針對台北市全區發布豪雨特報，其中上周淹水嚴重的內湖區，再度被列為強降雨熱區，還好這次強降雨並無造成積淹水，蔣萬安視察時，水已退去。圖／北市府提供
氣象署今天再度針對台北市全區發布豪雨特報，其中上周淹水嚴重的內湖區，再度被列為強降雨熱區，還好這次強降雨並無造成積淹水，蔣萬安視察時，水已退去。圖／北市府提供

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