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屏東潮州連淹2天災民指堤岸太低 縣府將查致災原因

中央社／ 屏東縣28日電
屏東潮州25、26日淹水的富春里經連日清理，泡水家具等大型廢棄物多已完成清運，28日化學兵進場執行街道清消。中央社
屏東潮州25、26日淹水的富春里經連日清理，泡水家具等大型廢棄物多已完成清運，28日化學兵進場執行街道清消。中央社

0625豪雨造成屏東潮州鎮連2天淹水，是這區在八八風災後最嚴重水患。有災民認為，淹水原因與光輪路側堤岸太低有關，屏東縣政府水利處則表示，將與公所調查評估。

潮州鎮富春里25日上午大範圍淹水，部分地區水深及腰，當天下午1時許退水後，隔天清晨暴雨再度淹水；由於連續2天受災，且淹水範圍更廣、水位更深，不少居民指出，災情比八八風災更嚴重。

經連日清理，泡水家具等大型廢棄物多已完成清運，今天化學兵進場執行街道清消，居民仍持續整理室內環境。住在扶輪路、光輪路口陳姓居民，三代比鄰而居，並有1間店面經營中古電視買賣，他告訴中央社記者，事發時全家剛好外出度假不及搶救，不僅價值數十萬元電視全泡水，還損失3輛轎車及5輛機車。

住家緊鄰柳枝溝的光輪路溫姓居民表示，她在八八風災後申請水閘門補助，前後門皆有設置，此前遇颱風豪雨曾使用2至3次，家中都未淹水。她回憶，八八風災時是連日降雨後才淹水；這次卻下1天雨就淹水，且水位上升得又急又快，第1天不到1小時，水就從腳背淹到膝蓋。

溫姓居民說，她緊急裝上水閘門後，室內淹水不久便淹過膝蓋，且竟比室外水位還高。她察覺有異，趕緊查看緊鄰排水溝後門，才發現水從後院圍牆縫隙滲入；她認為，光輪路這側堤岸太低，希望政府重新整治並加高堤岸。

屏東縣政府水利處長林煥文說明，此地區這次淹水主因為降雨強度驚人，綠溪水位暴漲漫溢至路面，且時雨量超過道路側溝設計標準，無法迅速排除地表徑流水。他強調，加高堤岸須一併考量區域整體設計排水容量，縣府將與公所針對堤岸高度兩岸不一致部份，予以調查評估，分析本次致災確切原因與解決方案。

豪雨 淹水

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