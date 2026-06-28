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影／屏東麟洛大排潰堤波及周邊 興化國小校園9成淹水

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣連續豪雨成災，屏東縣教育處統計共有卅八學校受損，災損金額逾一七六Ｏ萬元，興化國小校園一度淹水達五十一公分，快要與洗手台同高。圖／屏東縣府教育處提供
屏東縣連續豪雨成災，屏東縣教育處統計共有卅八學校受損，災損金額逾一七六Ｏ萬元，興化國小校園一度淹水達五十一公分，快要與洗手台同高。圖／屏東縣府教育處提供

連日豪雨屏東萬丹鄉興全村麟洛排水右岸堤防潰堤，大水淹到村莊，距離約750多公尺的興化國小全校九成淹水，水勢來得快去快，26日凌晨淹水後當天下午水退，這兩天假日老師、家長幫忙到校園整理，趕在明天上學復原環境。

興化國小校長蔡文雄說，學校位處在東港溪、隘寮溪交會處，地勢低窪，兩年前凱米颱風來襲時，麟洛大排潰堤也淹過一次。這次淹水全校幾乎九成泡在水裡面，最深超過50公分，雖然幼兒園教室有設置防水閘門，但雨水衝擊下，教室淹水36公分。

麟洛大排右岸堤防26日凌晨潰堤，學校當天凌晨後淹水湧入，蔡文雄說，室外淹水高度5l公分，當天他趕抵學校時，校門口前成小河幾乎無法進入，要在另外找入口進入校園，操場都淹沒，快要與一旁的洗手台同高。

縣長周春米今到校園了解災後復原情況，周春米指示校方盤點學校災後損害，該加強的地方要規畫改善方案。

周春米說，豪雨造成屏東縣38間學校受損，損失金額超過1700萬，面對極端氣候，學校是孩子學習的地方，指示教育處全力協助學校災後復原，確保師生安全與校園儘速恢復正常運作，縣府也會持續針對相關損害規劃復原工程，建構更安全、更韌性的環境。

教育處表示，回報災損金額較高學校，三地門鄉口社國小、長治鄉德協國小及枋山鄉加祿國小，災損項目為校舍防水層失效及損壞、校舍漏水等情形，另口社國小因雨量過大，操場旁的看台擋土設施，經沖刷嚴重變形開裂。其餘學校災損多為因校園積水導致設施及設備損壞。

屏東縣長周春米（右一）今到萬丹鄉興化國小了解校園淹水後復原情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（右一）今到萬丹鄉興化國小了解校園淹水後復原情況。記者劉星君／攝影

屏東縣連續豪雨成災，屏東縣教育處統計共有卅八學校受損，災損金額逾一七六Ｏ萬元，興化國小校園一度淹水達五十一公分，快要與洗手台同高。圖／屏東縣府教育處提供
屏東縣連續豪雨成災，屏東縣教育處統計共有卅八學校受損，災損金額逾一七六Ｏ萬元，興化國小校園一度淹水達五十一公分，快要與洗手台同高。圖／屏東縣府教育處提供

屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（中，白色衣服者）今天到萬丹鄉興化國小了解校園淹水後復原情況。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中，白色衣服者）今天到萬丹鄉興化國小了解校園淹水後復原情況。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園。記者劉星君／攝影

屏東縣連續豪雨成災，屏東縣教育處統計共有38所學校受損，災損金額逾1700萬元，興化國小校園一度淹水51公分，快要與洗手台同高。圖／屏東縣府教育處提供
屏東縣連續豪雨成災，屏東縣教育處統計共有38所學校受損，災損金額逾1700萬元，興化國小校園一度淹水51公分，快要與洗手台同高。圖／屏東縣府教育處提供

屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園，幼兒園教具擺放晾乾。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園，幼兒園教具擺放晾乾。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師忙著清理教室中淹水的坐墊。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師忙著清理教室中淹水的坐墊。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園。記者劉星君／攝影

屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉興化國小校園內淹水約九成，老師、家長今天幫忙清理校園。記者劉星君／攝影

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