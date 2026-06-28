聽新聞
0:00 / 0:00
彰化豪雨重創！釀酒葡萄逾半報銷 農損突破6000萬恐再攀升
米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，農損災情持續擴大。彰化縣府初步統計，全縣農業損失已超過6000萬元，實際數字仍待各鄉鎮公所回報後進一步更新。
農業處初步了解，受災最嚴重的二林地區釀酒葡萄，超過一半無法收成，一般葡萄也出現三成以上裂果、落果情形；正值採收期的火龍果同樣受雨害衝擊。大城、芳苑、福興等地地瓜田則大面積積水，長時間泡水導致作物腐爛，損失嚴重。
農民指出，連日豪雨造成排水系統失靈，低窪農地雨水倒灌，田區宛如汪洋。部分已套袋、接近採收的果實長時間浸泡水中，幾乎全數報銷。
今日天氣轉晴後，不少農民重返田間查看，但積水仍未消退。農業處提醒，農民應儘速拍攝災損情況存證，並於期限內向所在地公所申報，以利後續爭取天然災害現金救助及低利貸款。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。