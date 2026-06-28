快訊

大雷雨狂炸北北桃！ 恐持續至18時39分 慎防雷擊、低能見度

吳奇隆回台灣了！全為了他 無名指戴婚戒帥成這樣

金曲37／蔡依林封后後首發文！金曲夜真實心境：像被抽空

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化豪雨重創！釀酒葡萄逾半報銷 農損突破6000萬恐再攀升

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，農損災情持續擴大。圖／縣府農業處提供
米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，農損災情持續擴大。圖／縣府農業處提供

米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，農損災情持續擴大。彰化縣府初步統計，全縣農業損失已超過6000萬元，實際數字仍待各鄉鎮公所回報後進一步更新。

農業處初步了解，受災最嚴重的二林地區釀酒葡萄，超過一半無法收成，一般葡萄也出現三成以上裂果、落果情形；正值採收期的火龍果同樣受雨害衝擊。大城、芳苑、福興等地地瓜田則大面積積水，長時間泡水導致作物腐爛，損失嚴重。

農民指出，連日豪雨造成排水系統失靈，低窪農地雨水倒灌，田區宛如汪洋。部分已套袋、接近採收的果實長時間浸泡水中，幾乎全數報銷。

今日天氣轉晴後，不少農民重返田間查看，但積水仍未消退。農業處提醒，農民應儘速拍攝災損情況存證，並於期限內向所在地公所申報，以利後續爭取天然災害現金救助及低利貸款。

米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，重創彰化農業，彰化縣府初步統計，全縣農業損失已超過6000萬元。圖／縣府農業處提供
米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，重創彰化農業，彰化縣府初步統計，全縣農業損失已超過6000萬元。圖／縣府農業處提供

米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，今天天氣轉晴，但部分田區積<a href='/search/tagging/2/淹水' rel='淹水' data-rel='/2/114986' class='tag'><strong>淹水</strong></a>還未退去。圖／縣府農業處提供
米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，今天天氣轉晴，但部分田區積淹水還未退去。圖／縣府農業處提供

豪雨 淹水 芳苑 農民

延伸閱讀

彰化豪雨重創芭樂產區 花蕊被打落、根泡水 果農憂全年收成泡湯

豪雨釀屏東農漁牧損失逾1.3億元 啟動全品項救助

雲林蔬菜產區今晨被暴雨灌爆 全台營養午餐食材供應恐受影響

颱風尾豪大雨重創彰化 農民：水傷蔬菜採收後「菜價恐看漲」

相關新聞

居民急撤 花蓮堰塞湖紅色警戒

連日豪雨成災，林業保育署昨中午發布花蓮萬里溪紅色警戒，中央災害應變中心同步開設，下游保全戶一八五人前天因警報解除一度返家過夜，昨再度配合強制撤離，打包行李搬進安置所；萬榮鄉萬榮村、明利村，鳳林鎮長橋里、森榮里、鳳信里、山興里昨中午起至今停班停課。

影／屏東麟洛大排潰堤波及周邊興化國小 校園9成淹水

連日豪雨屏東縣萬丹鄉興全村麟洛排水右岸堤防潰堤，大水淹到村莊，距離約750多公尺的興化國小全校九成淹水，水勢來得快去快，26日凌晨淹水後當天下午水退，這兩天假日老師、家長幫忙到校園整理，趕在明天上學復原環境。

彰化豪雨重創！釀酒葡萄逾半報銷 農損突破6000萬恐再攀升

米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，農損災情持續擴大。彰化縣府初步統計，全縣農業損失已超過6000萬元，實際數字仍待各鄉鎮公所回報後進一步更新。

豪雨災後3天清運162公噸廢棄物 南市環保局加速仁德太乙工業區復原

受米克拉颱風外圍環流豪雨影響，造成台南多處地區積淹水，其中仁德太乙工業區內更是受損嚴重，根據環保局統計，26日至28日3天來共出動36趟車次，清除約162公噸泡水家具及淹水廢棄物，其中太乙工業區占16公噸，環保局後續將持續調派人力與機具投入清運作業。

今天降雨趨緩 周三氣候回穩

隨鋒面慢慢遠離，台灣周遭環境水氣逐漸減少，不過中央氣象署表示，今南部地區整日仍有不定時陣雨、雷雨可能，其餘地區要留意午後局部大雨。周三後隨太平洋高壓西伸，各地將回復典型夏季天氣型態。

卓揆喊話盡速通過治水預算 藍批甩鍋

行政院長卓榮泰昨赴南部勘災，視察屏東內埔中林排水改善工程。卓揆喊話立法院，盡速通過今年度中央政府總預算，其中「四年一千億治水計畫是新項目，要通過才能展開」。出席勘災的國民黨立委蘇清泉說，立法院沒有卡預算，「不要把這鍋甩給我們，很沉重」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。