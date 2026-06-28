彰化豪雨重創！釀酒葡萄逾半報銷 農損突破6000萬恐再攀升

米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，強降雨重創彰化農業，農損災情持續擴大。彰化縣府初步統計，全縣農業損失已超過6000萬元，實際數字仍待各鄉鎮公所回報後進一步更新。

農業處初步了解，受災最嚴重的二林地區釀酒葡萄，超過一半無法收成，一般葡萄也出現三成以上裂果、落果情形；正值採收期的火龍果同樣受雨害衝擊。大城、芳苑、福興等地地瓜田則大面積積水，長時間泡水導致作物腐爛，損失嚴重。

農民指出，連日豪雨造成排水系統失靈，低窪農地雨水倒灌，田區宛如汪洋。部分已套袋、接近採收的果實長時間浸泡水中，幾乎全數報銷。

今日天氣轉晴後，不少農民重返田間查看，但積水仍未消退。農業處提醒，農民應儘速拍攝災損情況存證，並於期限內向所在地公所申報，以利後續爭取天然災害現金救助及低利貸款。

米克拉颱風外圍環流及西南氣流連日夾擊，重創彰化農業，彰化縣府初步統計，全縣農業損失已超過6000萬元。圖／縣府農業處提供