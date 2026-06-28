豪雨災後3天清運162公噸廢棄物 南市環保局加速仁德太乙工業區復原

受米克拉颱風外圍環流豪雨影響，造成台南多處地區積淹水，其中仁德太乙工業區內更是受損嚴重，根據環保局統計，26日至28日3天來共出動36趟車次，清除約162公噸泡水家具及淹水廢棄物，其中太乙工業區占16公噸，環保局後續將持續調派人力與機具投入清運作業。

環保局表示，為讓工業區及受災戶環境盡速恢復原貌，26日下午仁德區清潔隊即出動清運17頓淹水廢棄物，27日出動5輛抓斗車及2輛垃圾車，共清運20趟車次，清理共約85公噸淹水廢棄物及泡水傢俱，今也再出動4輛抓斗車及2輛垃圾車，清運16趟車次，清理約60公噸，其中太乙工業區廢棄物占約16公噸。

環保局也說，周末兩天雖仍有零星雨勢，但清潔隊風雨無阻連續奮戰，已有效加速整體環境的復原進度；為發揮最大公共清運量能，本次災後清運採取分類與分流處理原則，像是紙類廢棄物採主動媒合民間回收業者清運再利用；非經常性廢棄物如泡水傢俱則由環保局區隊載運。

另外，針對事業經常性廢棄物，屬企業製程日常產生的廢棄物，則暫不予協助處理，仍請廠商依原既定管道委託合法清除機構辦理。

環保局呼籲，請廠商先將泡水廢棄物與一般垃圾分類以利清運，後續仍會持續協助太乙工業區清運問題，全力加速復原進度，讓廠區盡快恢復往常運作與生產秩序。