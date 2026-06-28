彰化豪雨重創芭樂產區 花蕊被打落、根泡水 果農憂全年收成泡湯

彰化連日豪雨重創農業，芭樂產區災情尤為嚴重。果農指出，目前正值開花期，尚未進入結果階段，強降雨直接將花蕊打落，等於在生產初期就出現大幅減產；部分低窪農地排水不及，長時間積水讓果樹根系面臨缺氧風險，恐造成腐爛甚至整株枯死，農民目前加緊排水搶救，一方面也盼中央與地方從寬認定天災補助，減輕損失。

受米克拉颱風外圍環流及西南氣流影響，彰化這幾天下起豪雨，全縣多處農田積淹水，局部地區災情嚴重，員林地區一度出動消防救生艇協助民眾撤離。這波強降雨不僅衝擊民生，也讓彰化重要農產遭受重創。

彰化縣長王惠美今天前往溪州鄉芭樂主要產區勘災，她表示，芭樂、葡萄及紅龍果是彰化重要農產，其中溪州、社頭芭樂更以脆甜聞名，但目前正值夏季生長關鍵期，強降雨除打落大量花蕊外，長時間積水也可能導致根系受損，進一步引發炭疽病等病害，嚴重時甚至造成果樹死亡。

溪州鄉芭樂產銷班姚班長表示，這次災情與一般認知的「落果」不同，目前多數果樹仍在開花，平均每株約有6至7成花蕊遭雨勢沖落，等同未來產量大幅縮減。他指出，部分排水良好的高地果園已逐步退水，但低窪地區積水仍未完全消退，若持續泡水，根系受損將更為嚴重，只能盡快排水搶救，減少損失。

福興鄉百香果農也表示，目前正值採收期，原本可持續供應至7月中，但今年先受氣候異常影響已出現落果，如今再遇豪雨侵襲，田區仍在排水，損失持續擴大。

農業處表示，經縣府爭取，農業部已公告彰化縣為「蔬菜（全品項）」、「花卉（全品項）」及「雜糧（落花生）」農業天然災害現金救助地區，受理申請至7月10日止。不過芭樂、葡萄及紅龍果等主要果樹尚未納入。

王惠美強調，彰化為農業大縣，果樹與雜糧作物同樣受災嚴重，期盼中央盡速擴大救助範圍，協助農民度過難關並恢復生產。

受米克拉颱風外圍環流及西南氣流影響，彰化這幾天下起豪雨，全縣多處農田積淹水，彰化縣長王惠美等人今天到溪州芭樂產區勘災。記者林敬家／攝影

受米克拉颱風外圍環流及西南氣流影響，彰化這幾天下起豪雨，全縣多處農田積淹水，彰化縣長王惠美等人今天到溪州芭樂產區勘災。記者林敬家／攝影