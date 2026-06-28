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南市西瓜、香瓜雨災 28日至7月10日受理現金救助申請

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市西瓜、香瓜雨災 28日至7月10日受理現金救助申請。記者謝進盛／翻攝
南市西瓜、香瓜雨災 28日至7月10日受理現金救助申請。記者謝進盛／翻攝

近日豪大雨肆虐，南市西瓜及香瓜傳出災情受損，農業部已公告南市為辦理「西瓜及香瓜」農業天然災害現金救助及低利貸款地區，今（28）日起至7月10日止受理申請，請符合資格農友速向土地所在地區公所提出申請。

南市府農業局表示，本次現金救助對象為實際從事農作生產的自然人，經勘查確認作物損失率達20%以上者，即可依規定核予救助。

其中，西瓜每公頃救助6萬4000元，香瓜每公頃救助8萬元；損失率未達20%者，不予救助。另符合農業部公告災損天氣參數條件者，可依規定免辦現地勘查，加速救助作業。

農業局提醒，受理期間內各區公所於例假日仍可受理申請；如遇天然災害停止上班，受理期限將依停止上班日數順延。如因交通中斷、通訊中斷或其他不可歸責於農民因素，致未能於期限內提出申請者，可於原因消滅後10日內，依行政程序法相關規定向所在地區公所申請回復原狀，經公所查核認定後受理。

此外，本次亦同步辦理農業天然災害低利貸款，提供受災農民復耕、復建所需資金。

符合資格的農友應於公告翌日起10個工作日內向所在地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發翌日起30個工作日內，檢附相關文件向貸款經辦機構提出申請。目前貸款利率依中華郵政二年期定期儲金機動利率減0.305%機動計息，現行年息為1.415%。如有救助申請相關疑問，可洽土地所在地區公所或台南市政府農業局詢問。

南市西瓜、香瓜雨災 28日至7月10日受理現金救助申請。記者謝進盛／翻攝
南市西瓜、香瓜雨災 28日至7月10日受理現金救助申請。記者謝進盛／翻攝

南市西瓜、香瓜雨災 28日至7月10日受理現金救助申請。記者謝進盛／翻攝
南市西瓜、香瓜雨災 28日至7月10日受理現金救助申請。記者謝進盛／翻攝

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