屏東縣0625豪雨擴大慰助 住屋淹水50公分以下專案補助1萬元

0625豪雨屏東積淹水災情慘重，為協助鄉親重建家園恢復正常生活，縣長周春米今28日宣布，原本淹水慰助金補助依現行規定住屋需達室內50公分以上才能申請，但住屋淹水嚴重影響民眾生活，縣府專案放寬標準，住屋淹水未達50公分，慰助每戶1萬元，鄉親就近向鄉鎮市公所申請，縣府從簡從速辦理。

周春米連日與縣府團隊兵分多路至各地視察，農業災損、水利工程全面救災、減災、復原外，發現住戶及商家飽受水患之苦，但達不到住屋淹水補助逾50公分以上的申請門檻，無法申請補助。縣府團隊研議後，繼日前宣布室內淹水50公分以上家戶，每戶發放1萬5000元慰助金後，針對50公分以下家戶，補助1萬元，擴大慰助。

此次豪雨災情，行政院長卓榮泰昨宣布，住家及營業商家納淹水慰助，淹水逾50公分以上者，縣府補助1.5萬元，加上中央加碼2萬元、家電受損補助1萬元，受災戶最高可領4.5萬元。

周春米表示，依現行災害救助規定，住屋須達「室內淹水50公分以上」才能申請災害救助金。然而0625豪雨雨勢猛烈、來得又快又急，許多住家雖未達50公分淹水申請標準，但家具、家電及生活環境受損，且清理過程同樣耗時費力，影響生活甚鉅。

縣府社會處研擬「0625豪雨住屋淹水專案慰助金計畫」，針對實際住家有淹水但未達50公分的家庭，發放每戶1萬元的慰助金，只要是災害發生前已實際居住於屏東縣，因0625豪雨期間住屋遭受淹水，且未領取屏東縣及中央依法核發住屋淹水災害救助金受災戶，皆為本次計畫的慰助對象，陪伴鄉親度過難關。

社會處說明，本專案受理期程從6月29日起至7月31日止，慰助金採一門牌一戶發放原則，但若同址分戶且實際居住不同住屋內，則可分別提出申請。

社會處提醒，請備妥以下文件身分證影本、戶口名簿、印章、佐證照片（需含門牌和淹水照）、郵局或金融機構存摺封面影本或其他佐證資料，前往居住地的鄉鎮市公所提出申請。各鄉鎮市公所受理後，依申請資料原則採書面審核，公所得依申請資料現場勘查，並於審核完成後10日內，將核定名冊送交縣府社會處辦理撥款。

社會處提醒，若已領取政府機關相同性質其他補助者，不得重覆申請領取，以免面臨追繳。